Princípio de incêndio atinge galpão na Zona Norte e fumaça assusta moradores

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (17), um galpão pertencente à empresa Portal do Aço, localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O sinistro ocorreu por volta das 15h30, mas não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no galpão, além de materiais em aço, havia vários sacos plásticos e isopor. Os funcionários acreditam que um curto circuito tenha iniciado o fogo no isopor.

Ainda conforme os bombeiros, os próprios funcionários da empresa fizeram os primeiros combates para tentar apagar as chamas. Duas viaturas da corporação foram enviadas ao local.

O fogo foi controlado por volta das 16h. No momento, a equipe dos bombeiros está trabalhando somente no rescaldo.

O sinistro assustou moradores e pedestres que passavam pelo local, devido as chamas negras que estavam saindo do galpão.

Por equipe EM TEMPO Online