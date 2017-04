Princesa vence Rio Negro por 3 a 2 pelo Amazonense

Na briga pela liderança do Campeonato Amazonense, Rio Negro e Princesa do Solimões, fizeram um bom jogo, mas no final o Tubarão do Norte venceu por 3 a 2. A partida foi válida pela quarta rodada, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da capital.

No começo do jogo, o Rio Negro foi melhor e fez pressão em cima do adversário, que não conseguia chegar ao ataque. Aos 14 minutos, Marcelo pela direita passou por dois jogadores e chutou por cima do gol.

Depois de levar um sufoco no começo, o Princesa equilibrou a partida, mas sem chegar com perigo ao gol. Aos 35 minutos, jogada pela esquerda com Michell Parintins, que jogou a bola na grande área, a defesa do Rio Negro tirou mal e sobrou para Gelvane marcar, 1 a 0. Aos 47 minutos, Rodrigo Ítalo cobra tiro de canto pela esquerda e Rafael Vitor na grande área chuta, a bola bate na zaga e não entra.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, o Rio Negro empata. Tiro de canto pela esquerda e Cristiano de cabeça faz, 1 a 1. Aos oito minutos, Cristiano passa pelo zagueiro e sofre falta próximo da grande área, mas na cobrança o próprio jogador chuta na barreira. Aos 10 minutos, contra-ataque com Marinelson, que na grande área chuta, mas o zagueiro tira a chance de gol. Aos 14 minutos, pela direita, Michell Parintins passa por três jogadores e chuta para fazer um belo gol, 2 a 1.

Aos 23 minutos, Cristiano arranca pela direita, Erick derruba e o árbitro marca pênalti. Dois minutos depois, Cristiano cobra e empata, 2 a 2 para o Rio Negro. Já no final do segundo tempo, aos 46 minutos, pela esquerda, Wander na grande área aproveitou para marcar, 3 a 2 para o Princesa.

Paulo Rogério

EM TEMPO