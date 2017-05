Princesa vence Real Desportivo em estreia na Série D

Classificado para semifinais do Campeonato Amazonense, o Princesa do Solimões estreou vencendo o Real Desportivo-RO por 3 a 0, pelo Grupo A1 do Brasileiro da Série D. O jogo, válido pela primeira rodada, foi realizado neste domingo (21), no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 86 km de Manaus). O próximo jogo do time amazonense será contra o Atlético Acriano, no domingo (28), em Rio Branco.

O Princesa mostrou disposição logo no início de partida. Com menos de dois minutos, Weverton cobra falta e o goleiro toca para escanteio. Aos cinco minutos, Randerson chuta e o zagueiro prende a bola. O árbitro marca falta.

Na cobrança, Leozinho toca para Weverton, que chuta no canto esquerdo do goleiro, 1 a 0. O Real chegou pela primeira vez com perigo a meta do Princesa aos 17 minutos. Pela esquerda, Miro Bhaia cobra falta e a bola passa na frente do gol com perigo, mas a zaga coloca pela linha de fundo.

Aos 23 minutos, pela direita Marco Aurélio cobra falta e o goleiro Raisce defende para o Princesa. Aos 41 minutos, o goleiro do Real sai mal e Rafael toma a bola e sofre pênalti. Aos 44 minutos, na cobrança Weverton bate a meia altura do canto esquerdo, 2 a 0.

No segundo tempo, o técnico do Real tirou o atacante Marco Aurélio e colocou Vagner Júnior. Parece que a mudança surtiu efeito. A equipe rondoniense jogou um pouco melhor no começo da partida.

Aos 16 minutos, Miro Bhaia cobra falta no canto esquerdo, mas partida boa defesa para o Princesa. Mesmo em vantagem, o Tubarão do Norte recuou e explorava as jogadas rápidas sempre pela direita com Weverton e Branco. Aos 44 minutos, Wander recebe a bola e chuta para ampliar, 3 a 0.

Ficha técnica:

Jogo: Princesa 3×0 Real Desportivo-RO

Motivo: Campeonato Brasileiro da Série D – primeira rodada/Grupo A1

Local: Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru/AM

Horário: 16h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Princesa: Raisce, Getulio, Eric, Bae, Leozinhio, Rafael, Toro, Randerson (Cristiano Natal), Wander, Branco (Imperador) e WevertonTécnico: Alberone

Real Desportivo: Dida, Leleco, Marcelo Alves, Alan Machado, Digão (Felipe Cabral), Tinga, Léo Carioca, Miro Bhaia (Tião), Bida, Marco Aurélio (Vagner Junior) e Thiaguinho Técnico: Simônio Veiga

Paulo Rogério

EM TEMPO