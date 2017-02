Princesa vai enfrentar o Internacional no Paraná

Após confirmação da venda do mando de campo do duelo contra o Internacional por parte do Princesa do Solimões a uma empresa de fora do Amazonas, o jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil que seria realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no dia 15 deste mês, foi transferido para o estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR), na mesma data. Alegando falta de patrocínios para manter a folha salarial do time nesta temporada, a diretoria alvirrubra resolveu negociar o evento.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não atualizou em sua página oficial o local do confronto, mas já recebeu o documento solicitando a alteração por parte da empresa do ex-jogador Roni, que trabalha com eventos esportivos após o encerramento da sua vitoriosa carreira com as camisas de grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense e Atlético-MG.

Para o embate, será utilizada a capacidade máxima do estádio, pois foram colocados à venda 26 mil bilhetes. O contrato não possibilita a divulgação dos valores da venda de mando de campo, porém, consta a destinação de 5% da renda bruta do jogo à Federação Amazonense de Futebol (FAF) e cobertura total da despesa com hospedagem, alimentação e passagens áreas e terrestres da delegação do time amazonense.

“A princípio, seria em Cascavel ou Toledo, naquela área ali mesmo do Paraná. O cara falou para a gente que tem muito gaúcho lá. A gente vai ter as 28 passagens. Sairemos daqui na terça (13), à 0h. Faremos o reconhecimento do gramado lá à tarde, descansaremos e na noite do outro dia jogaremos. Retornamos às 5h, quinta-feira (16). Tudo que estava no contrato está sendo honrado”, garantiu o presidente do Princesa do Solimões, Modesto Alexandre.

De acordo com o dirigente, a mudança do local da partida não desanima o elenco e a comissão técnica. Ele esbanjou confiança, mesmo sabendo da dura missão de enfrentar o Internacional a quase 4 mil quilômetros de casa. “Nós vamos para ganhar, não vendemos o jogo, vendemos o mando de campo. Vou oferecer R$ 80 mil em premiação para o elenco em caso de classificação”, revelou, ao antecipar que o time alvirrubro irá homenagear a Chapecoense durante o duelo.

O confronto entre Tubarão do Norte e Colorado está agendado para as 19h45 (de Manaus) do dia 15 deste mês e os gaúchos jogarão pelo empate, pois o regulamento coloca em vantagem nesta fase a equipe visitante, dona da melhor colocação no ranking de clubes da CBF.