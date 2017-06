Princesa tenta reabilitação na Série D diante Trem/AP em Macapá

Com três pontos conquistados e na vice-liderança do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D 2017, o Princesa do Solimões volta a campo contra o Trem/AP, às 19h30 desta segunda-feira (5), no estádio do Zerão, em Macapá (AP). O duelo é válido pela terceira rodada da primeira fase e será o primeiro pelo certame envolvendo as duas equipes.

Para o embate, são duas ‘pedras no sapato’ do técnico princesense Alberone. Pois, o zagueiro Pastor e o lateral-esquerdo Gelvane continuam vetados pelo departamento médico. Na zaga Erick e Baé prosseguem no setor e na esquerda Leozinho permanece como titular.

Porém, a alta é o retorno do meia-atacante Imperador, que cumpriu automática contra o Atlético/AC, devida expulsão na goleada por 3 a 0 sobre o Real Desportivo/RO. Entretanto, o time que sai jogando é o mesmo que sofreu revés por 2 a 0 para o Nacional, no meio de semana pelo estadual.

“Sabemos das dificuldades, mas quem está no grupo quer jogar e mostrar serviço. Quem for entrar, vai entrar brigando por espaço. Todos sabem que o time precisa da vitória”, disse o zagueiro Baé.

Já o Trem vem de vitória por 1 a 0 sobre o lanterna da chave, Real Desportivo/RO, fora de casa e está na terceira posição atrás do Princesa do Solimões, que é vice-líder atrás do líder Atlético/AC, o único com 100% de aproveitamento.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO