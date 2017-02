Princesa sonha em fazer história contra o Inter

Santos, Figueirense e Chapecoense. A vida do Princesa do Solimões não tem sido fácil em se tratando de Copa do Brasil. Para não fugir ao que tem acontecido desde quando começou a disputar a competição nacional, em 2017, o Tubarão do Norte terá ninguém mais ninguém menos que o Internacional pela frente, na noite desta quarta-feira (15), às 19h45 (de Manaus), no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR).

Em situação financeira bem diferente em relação às últimas temporadas, o time alvirrubro optou pela venda de mando de campo contra o Colorado, com o objetivo de arrecadar recursos para o restante da temporada – a equipe ainda disputa o Campeonato Amazonense e a Série D do Brasileiro. Com isso, o jogo saiu do Amazonas para o interior do Paraná, lugar onde o Inter conta com muitos adeptos.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Rascifran esteve presente em todas as edições que o Princesa participou da Copa do Brasil – quatro no total. Aos 36 anos e nascido em Manacapuru, ele é um dos símbolos do Tubarão nos últimos anos, com participação efetiva na recente história vitoriosa escrita pelo clube. Por conta da “política de austeridade” da diretoria que assumiu o time alvirrubro no início do ano, o arqueiro lamenta não poder atuar em casa, mas não se intimida diante dos gaúchos.

“Jogar contra grandes equipes em todo canto é difícil, seria difícil também em Manacapuru, mas a gente queria jogar lá, pena que não foi possível. Temos de ter cuidado, sabemos que não estamos perto do nosso torcedor, que vai ao estádio, nos apoia. A gente tem que vencer, quem quer vencer tem que vencer em Manacapuru ou onde quer que seja. Nosso pensamento é esse, vamos entrar focados, determinados, com bastante atenção para que possamos surpreendê-los”, declarou.

Antes do duelo desta quarta, o time manacapuruense participou de três jogos-treino – dois contra equipes amadoras e um diante de um time que disputa a Série B do Estadual – e venceu todos, mas sem empolgar. Contra o Colorado, o técnico Alberone deve armar sua equipe para jogar nos contragolpes.

“O professor ainda não falou o esquema que nós vamos entrar contra eles, mas eu creio que sim (jogar no contra-ataque). A gente sabe que jogando contra uma grande equipe não podemos nos expor demais. Temos que ir com cautela, estudando o adversário devagar, para que possamos encaixar a bola certa e fazer os gols naturalmente”, garantiu o arqueiro alvirrubro.

Para este jogo, o Princesa tem apenas um desfalque. O zagueiro Eric está lesionado. Ele será substituído por Baé, que é volante de origem e atuará improvisado na zaga. Em compensação, Alberone ganha o reforço do meia-atacante Weverton, que apareceu no BID na última sexta-feira (10) e está relacionado para a partida, com possibilidade, inclusive, de iniciar o jogo.

André Tobias

EM TEMPO