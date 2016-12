Princesa quer encarar Inter na Arena da Amazônia, mas não descarta venda da partida

O Princesa do Solimões vai duelar em fevereiro contra o recém-rebaixado Internacional em jogo único que será válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. A diretoria do Tubarão não confirma a proposta de venda do mando de campo.

Atual vice-campeão do Campeonato Amazonense, o Princesa deve enfrentar o Inter no dia 8 ou 15 de fevereiro do ano que vem. A data exata e o horário serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os manacapuruenses são os donos de mando de campo no confronto já que, nesta fase, joga fora de casa a equipe que tenha melhor classificação no ranking da CBF.

À frente do seu primeiro biênio como presidente do Tubarão do Norte, Modesto Alexandre, afirmou não ter recebido nenhuma proposta financeira por parte do adversário ou de qualquer outra instituição para levar o confronto para fora do Amazonas.

“Me desculpe o nosso torcedor, mas seria muito bem-vinda uma proposta financeira para levar o jogo para fora do Amazonas ou para um local mais próximo de Porto Alegre. Precisaremos de recursos financeiros para as despesas da temporada. Qualquer apoio material é indispensável no momento”, informou o presidente, explicando que, apenas para a iluminação do Gilbertão – a ‘casa’ do Princesa em Manacapuru – seria necessário um investimento de, pelo menos R$ 40 mil.

Modesto avaliou o possível interesse de compradores para o mando de campo e disse que “ninguém dispensaria R$ 200 mil”.

“Seria bom que viessem propostas. Financeiramente é mais negócio porque o futebol local continua com o ‘pires na mão’, ninguém dispensaria R$ 200 mil para vender o mando de campo contra o Internacional. É uma questão de ética e lógica. As pessoas vão ter que entender isso”, reforçou o presidente sobre a ideia caso haja qualquer proposta.

Como o ‘Gilbertão’ não possui iluminação, a preferência de Modesto, caso o confronto não seja vendido, é de que a partida seja realizada na Arena da Amazônia.

“Em Manacapuru, a partida teria que ser realizada no horário vespertino e ficaria inviável para os torcedores estarem presente. Os gaúchos residentes no Amazonas estão mais presentes na capital do que em Manacapuru. Precisamos tentar fazer o maior caixa possível”, frisou.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO