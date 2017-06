Princesa perde por 2 a 0 e se complica na Série D do Brasileiro

Com o resultado, o Trem assumiu a vice-liderança do grupo A1 do Brasileirão Série D – Divulgação

Em busca de uma vaga no mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D, o Princesa do Solimões perdeu por 2 a 0 para o Trem/AP, na noite de ontem (5), no estádio do Zerão, em Macapá (AP). O duelo foi válido pela terceira rodada da primeira fase. Lucão e Feijão balançaram as redes.

Com o revés, o time manacapuruense caiu para terceira colocação do Grupo A1, com 3 pontos. O Trem/AP assumiu a vice-liderança com 6. Ambas equipes voltam a duelar no próximo sábado (10), no estádio Gilbertão, em Manacapuru. O Atlético/AC com 9 pontos é o líder do Grupo A1.

O time manacapuruense caiu para terceira colocação do Grupo A1- Ricardo Oliveira

O Tubarão até fez um primeiro tempo melhor, pois passou a inibir a saída de bola do rival e tomar conta das jogadas de ataque. Aos 31, Randerson criou jogada pelo centro e passou para Vander, que finalizou obrigando o goleiro Ferrari fazer uma grande defesa.

No intervalo, os macapaenses receberam puxada de orelha do técnico Sandro Macapá. Pois, aos 13 da etapa final, os rubro-negros abriram o placar. Kariri fez jogada pela direita e rolou para Lucão chegar chutando certeiro; 1 a 0. Por pouco Vander não empatou o jogo, pois mandou um forte chute no travessão. Aos 48, Feijão fechou a conta para Locomotiva: 2 a 0.

Saída de campo

O lateral-direito Getúlio lamentou o resultado negativo. “Nosso time perdeu as chances e pagamos pelas oportunidades perdidas. Vínhamos jogando bem, mas precisamos marcar”, disse na saída do gramado.

“Graças a Deus saímos com a vitória. Nossa equipe mostrou hoje que tem qualidade. Vamos chegar neste mata-mata”, disse o atacante e autor do gol macapaense Lucão.

FICHA TÉCNICA

TREM/AP 2X0 PRINCESA DO SOLIMÕES

Local: estádio do Zerão, em Macapá (AP)

Árbitro: Wales Martins de Souza (DF);

Gols: Lucão 58 e Feijão 93 do 2º;

Cartão amarelo: Zé Adriano (Trem/AP)

TREM: Ferrari; Serafim, Zé Adriano, Brendeo e Rômulo Costa; Jadão, Dudu, Wegno (Feijão) e Kariri; Lucão (Diogo Piraca) e Chicão

Técnico: Sandro Macapá

PRINCESA DO SOLIMÕES: Rascifran; Getúlio, Baé, Erick e Leozinho; Rafael, Toró, Randerson (Marinelson) e Vander (Imperador); Weverton e Branco

Técnico: Alberone

João Paulo Oliveira

EM TEMPO