Princesa perde para o Inter na Copa do Brasil

Prejudicado pela arbitragem, o Princesa do Solimões mal estreou e já deu adeus à Copa do Brasil. Na noite de ontem (15), em duelo disputado no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), o Tubarão do Norte vendeu caro a derrota para o Internacional: 2 a 0. Valdívia e Brenner anotaram os gols dos gaúchos.

Por conta do novo regulamento da Copa do Brasil – jogo único na primeira fase com vantagem do empate para o visitante -, o time amazonense dá adeus à competição e concentra suas forças para a disputa do Campeonato Amazonense, que começa somente no dia 18 de março.

Pelo lado colorado, a vitória coloca os gaúchos na segunda fase da Copa do Brasil, em que encaram o Oeste-SP, no Beira-Rio, em data a definir. Antes disso, porém, o Inter entra em campo pelo Campeonato Estadual para enfrentar o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra.

O jogo

Dono do mando de campo, mas jogando fora de casa – já que vendeu a partida para o interior do Paraná -, o Princesa do Solimões deu mostras de que poderia surpreender o Internacional. Com um trio de ataque formada por Leozinho, Weverton e Marinélson, o time do técnico Alberone buscava surpreender o adversário com as rápidas saídas para os contra-ataques.

Nos dez minutos iniciais, o Tubarão chegou no ataque em duas oportunidades, ambas em chutes de longa distância sem maiores dificuldades para a defesa do goleiro Danilo Fernandes.

Dono da posse de bola, mas sem incomodar o Princesa, o Inter chegou a balançar a rede alvirrubra aos 32 minutos, em cabeçada de Paulão após cobrança de escanteio de D’Alessandro. O árbitro da partida apitou uma irregularidade.

Dois minutos depois, veio o lance que poderia ter mudado a história do jogo. Em cobrança curta de escanteio, Marinélson recebeu na entrada dentro da grande área, próximo a linha de fundo, e foi derrubado por Klaus. O juiz entendeu como lance normal e deu apenas tiro de meta para os gaúchos.

Depois disso, o Princesa mostrou desgaste e o Internacional desperdiçou algumas boas oportunidades de gol, principalmente com o atacante Carlos.

Força do elenco

No segundo tempo, o técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, fez alterações que mudou a história do jogo: trocou Diego por Valdívia.

Depois de ser pressionado pelos amazonenses, que não se intimidaram e partiram para cima no início da etapa final, o meia Colorado abriu o placar. Aos 15 minutos, ele recebeu passe de D’Alessandro e, dentro da grande área, bateu no canto de Rascifran para fazer o primeiro dos gaúchos no jogo.

O gol deu tranquilidade ao Inter, que viu Zago colocar Brenner na vaga de Carlos. Aos 35 minutos, após receber belo passe do camisa 10 argentino, o garoto matou a bola no peito e chutou forte, rasteiro, no canto direito do arqueiro alvirrubro, dando números finais ao jogo.