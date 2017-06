Princesa encara Real Desportivo-RO em jogo decisivo neste domingo

Princesa precisa somente de uma vitória simples para garantir classificação – fotos: Janailton Falcão

Chegou o momento mais esperado para o Princesa do Solimões na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2017. Na tarde deste domingo (25), o Tubarão do Norte visita o Real Desportivo-RO, às 17h (de Manaus), no estádio Valerião, em Ariquemes (RO). O jogo é válido pela sexta e decisiva rodada do Grupo A2 da última divisão nacional.

Para garantir seu lugar na fase de mata-mata da competição, o time da terra da ciranda necessita somente de uma vitória simples sobre o lanterna da chave. No entanto, o Alvirrubro ainda não conseguiu vencer fora de casa no campeonato. Vice-líder, o Princesa tem nove pontos e quatro gols de saldo positivo. O Atlético-AC é o líder com dez pontos e duela no mesmo horário contra Trem-AP, que é o terceiro colocado com nove pontos e um gol de saldo positivo. Em caso de empate nos dois jogos da rodada, o time amazonense passa de fase. Caso o Trem-AP vença por mais de três gols de diferença, o Tubarão será obrigado a vencer o Real por qualquer placar. Um revés do Tubarão pode colocar em xeque a classificação, pois dependeria de outros resultados para se classificar como um dos 15 melhores segundos colocados das 17 chaves.

Preocupado com o jogo de ida das finais do estadual de Rondônia, que ocorre no meio de semana, o técnico do Real Desportivo, Simônio Veiga, deve poupar alguns titulares, mas cobra de seus atletas fechar a participação na Série D do Brasileiro com dignidade.

Resultado positivo, pode, inclusive, levar o Tubarão ao primeiro lugar da chave

“É um jogo que não tem mais importância, porém, fechar com uma vitória nos dá dignidade. Pouparei mais da metade do time e mesmo assim espero me despedir da Série D com vitória. Temos total respeito pelo Princesa, que é uma grande equipe, mas o jogo é em casa e vamos buscar os três pontos”, explica o treinador.

Pelo lado do Tubarão, o técnico Alberone ganhou dois reforços campeões estaduais pelo Manaus FC, para o restante da Série D. O meia-atacante Hamilton, considerado o melhor jogador do Barezão 2017, e o zagueiro Elton, treinaram com bola na semana e já têm seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID).

Elton chegou para suprir uma necessidade no setor mais carente da equipe, já, que a comissão técnica tem somente Eric para o setor. Pastor, o outro zagueiro do elenco, ainda se recupera de lesão e continua sem previsão de retornar aos trabalhos com bola.

Um dos atores principais Barezão, o grandalhão Hamilton treinou entre os titulares no último trabalho antes da viagem a Rondônia e vai começar jogando, uma vez que o atacante Branco levou o terceiro cartão amarelo e cumpre

suspensão automática.

“Vim para ajudar. Estou com a vontade que estava vestindo a camisa do Manaus FC no Estadual. É um grupo reduzido, mas com muita qualidade. Conheço pouco o adversário, mas vou lutar para trazer essa classificação para o povo que gosta do futebol amazonense”, diz Hamilton, que deve atuar como falso nove nesta tarde.

João Paulo Oliveira

