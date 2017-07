 Princesa empata com o Gurupi e é eliminado da Série D

Princesa deu adeus ao campeonato – Foto: Janailton Falcão

O Princesa do Solimões deu adeus a Série D do Campeonato Brasileiro na tarde de ontem (16). Em duelo disputado diante do Gurupi, na cidade homônima, em Tocantins, o Tubarão do Norte ficou no 1 a 1 com os donos da casa, resultado que não lhe favorecia, e acabou eliminado da competição. Weverton marcou para os amazonenses aos três minutos do segundo tempo, mas Batata deixou tudo igual nos acréscimos do confronto. O resultado final da partida poderia ter sido outro não fosse as duas expulsões da equipe do Princesa. A primeira, logo aos 13 minutos do primeiro tempo, após entrada dura do zagueiro Eric em Ederson. O árbitro mostrou cartão vermelho direto para o jogador alvirrubro.

Já no segundo tempo, quando a equipe amazonense vencia por 1 a 0 e tinha acabado de perder o artilheiro da competição, Weverton, lesionado, o árbitro mato-grossense Marcelo Alves dos Santos mandou o zagueiro Pastor para o chuveiro mais cedo por fazer cera. O jogador nem sequer estava pendurado com cartão amarelo. Com apenas nove homens em campo, o Tubarão passou a jogar fechado e pouco saia do seu campo.

O Gurupi, por sua vez, partiu para cima em busca do empate, resultado que lhe garantia nas oitavas de final da Série D. Apesar da vantagem numérica, o time tocantinense tinha dificuldades para criar. Até que aos 46 minutos do segundo tempo – primeiro dos oito minutos de acréscimo que o árbitro da partida havia dado – Batata, que havia entrado na volta do intervalo no lugar de Heder, aproveitou cruzamento de Antônio Flávio, subiu mais alto que a defesa alvirrubra e fez o gol que garantiu o time tocantinense nas oitavas de final da Série D. Na próxima fase o Gurupi terá pela frente o Atlético-AC, com o primeiro jogo sendo disputado em Tocantins.

Já o Princesa do Solimões encerra suas atividades no futebol profissional em 2017 e volta a campo somente em 2018, na disputa do Campeonato Amazonense.

