Princesa elimina Nacional e decide estadual pela quarta vez consecutiva

Pelo quarto ano consecutivo, o Princesa do Solimões está na final do Campeonato Amazonense. Na noite desta quarta-feira (19), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Tubarão do Norte manteve o bom retrospecto diante do Nacional, na temporada – três vitórias e dois empates em cinco jogos – e terá a chance de conquistar seu bicampeonato Estadual. Michell Parintins e Jefferson marcaram os gols da vitória do time alvirrubro sobre o Leão da Vila Municipal.

Além de um lugar na decisão do Barezão 2016, a vitória do Princesa sobre o Nacional coloca a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da próxima temporada. No sábado (22), às 16h, na arena, o Tubarão pode garantir o segundo título amazonense em sua história e a vaga para a Copa Verde 2017. Para isso, terá de vencer o adversário da final, Fast Clube, que na noite de ontem derrotou o Rio Negro por 2 a 1.

A derrota para o time de Manacapuru encerra uma das piores temporadas da história do Nacional. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o inexpressivo Dom Bosco-MT, nas quartas de final da Copa Verde para o Remo-PA e na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe da Vila Municipal terá apenas o Estadual e o torneio regional em 2017.

O jogo

Com a obrigatoriedade da vitória para avançar à final, o Princesa do Solimões entrou em campo disposto a reverter a vantagem do rival, que jogava pelo empate (no tempo normal e na prorrogação).

Sem dar espaços, marcando pressão e trocando passes em campo, o time comandado pelo técnico Zé Marco encurralou o Nacional, que não conseguia criar jogadas ou ameaçar a meta de Rascifran.

O Princesa seguia ditando o ritmo da partida, com Adonias começando as jogadas da equipe ainda no campo de defesa e com Jefferson fazendo o pivô para a ultrapassagem dos pontas Tety e Lacraia.

Mais presente no campo de ataque, o Tubarão abriu o placar em jogada de bola parada. Michell Parintins cobrou falta com perfeição no ângulo esquerdo de Raphael, que se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.

Com a vantagem a seu favor, o time comandado pelo técnico Zé Marco continuava com a mesma postura em campo, brigando por todas as bolas e não deixando o adversário jogar.

Já no segundo tempo, a equipe de Manacapuru passou a explorar os contra-ataques, e quase ampliou com Tety, aos nove minutos. Ao receber passe de Jefferson na entrada da área, ele arrumou para o pé direito e chutou por cima da meta defendida por Raphael.

Sete minutos depois, porém, o Princesa carimbou sua passagem à decisão do Campeonato Amazonense 2016. Em jogada de contra-ataque, Tety avançou do meio de campo pelo lado direito e rolou para o meio. Artilheiro do certame, Jefferson tocou entre as pernas do arqueiro rival para fazer seu oitavo gol no Barezão e o segundo do time alvirrubro na partida.

André Tobias

Jornal EM TEMPO