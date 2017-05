Princesa e Nacional empatam em jogo de ida da semifinal do Estadual

No duelo que abriu as semifinais do Campeonato Amazonense, Princesa do Solimões e Nacional empataram em 2 a 2 na tarde desta quarta-feira (24), em jogo disputado no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (AM). Paulo Roberto e Jefferson Siqueira marcaram para o Leão da Vila Municipal, enquanto Weverton e Branco anotaram os tentos do Tubarão do Norte na partida.

Com o resultado, o Nacional joga por qualquer empate no duelo de volta, que está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (31), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus. Sem conseguir abrir vantagem em casa, o Princesa terá de vencer para chegar a sua quinta final de Campeonato Amazonense seguida.

Antes disso, porém, o time comandado pelo técnico Alberone ‘vira a chave’ e vai até Rio Branco (AC), para enfrentar o Atlético, às 18h (de Manaus), no estádio Florestão, em confronto válido pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram em suas estreias no certame.

André Tobias

EM TEMPO