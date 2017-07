Princesa e Gurupi-TO empatam em 1 a 1 no primeiro tempo

Em busca de uma vaga nas oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro 2017, Princesa do Solimões e Gurupi-TO estão empatando em 1 a 1, na tarde deste domingo (9), no estádio Gilberto Mestrinho – “o Gilbertão”, em Manacapuru (município distante 88 km da capital Manaus). A partida está no intervalo. Branco e Régis balançaram as redes.

Um minuto de silêncio foi feito durante o início da partida em memória do jornalista Paulo Ricardo de Oliveira, que morreu na última sexta-feira (7), em São Paulo, vítima de um câncer. Ele atuou, principalmente, na área esportiva por veículos de comunicação do Amazonas.

O jogo

O atacante gurupiense Régis inaugurou o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou estourada de bola do zagueiro Willian Feijão, recebeu e tocou por cima do goleiro Rascifran; 1 a 0.

Pela esquerda, o lateral Getúlio, que é destro, improvisou no setor, levou a bola à linha de fundo e com a canhota cruzou procurando Branco, que antecipou-se ao zagueiro Bruno Teixeira e com uma cabeçada deixou tudo igual: 1 a 1.

Por pouco o Tubarão de Manacapuru virou o jogo em duas ocasiões. O arqueiro Welder Aurora salvou os tocantinenses. Aos 27, Wander exigiu importante defesa em chute de longa distância. Aos 42, Weverton cobrou falta com bastante veneno e o goleiro se esticou e espalmou para fora.

Ficha Técnica

Local: Estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM);

Árbitro: Carlos Ronne Casas Paiva (AC)

Gols: Régis 4 e Branco 19 do 1°;

Cartão amarelo: Júnior Baé

Princesa do Solimões: Rascifran; Clemilton (Gelvane), Júnior Baé, Eric e Getúlio; Rafael, Toró e Wander; Randerson, Weverton e Branco

Técnico: Alberone

Gurupi-TO: Welder Aurora; Apodi, Bruno Teixeira, Willian Feijão e Marcelo Lanza; Paulista, Ederson, Antônio Flávio e Bruno Moraes; Régis e Batata

Técnico: Wladimir Araújo

João Paulo Oliveira

EM TEMPO