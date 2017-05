Princesa duela contra rebaixado São Raimundo neste sábado

Em busca da vitória que confirma a classificação entre os quatro melhores que vão à semifinal, o vice-líder Princesa do Solimões visita o lanterna e já rebaixado São Raimundo, às 18h deste sábado (6), no estádio da Colina, em duelo válido pela décima terceira e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017.

O time de Manacapuru vem desfalcado de três titulares: zagueiros Erick e Pastor com lesões musculares e lateral-direito Getúlio suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo na goleada por 3 a 0 sobre o Rio Negro.

Contra o Tubarão do Norte, o São Raimundo obteve o único ponto, no empate em 1 a 1 no Gilbertão. Com quatro meses de salários atrasados, porém, com elenco inteiro à disposição, o técnico Delmo reuniu o time para o último treino no estádio da Colina e sacou o atacante Raphael Dorgam, dando seu lugar para Elson Bala, que apontou os motivos essenciais para o time buscar a vitória.

“O rebaixamento foi uma tragédia, mas temos o nosso nome a zelar, zelar pela nossa profissão. Honrar a torcida, pois uma vitória e a soma de três pontos serve como alívio no final de uma temporada tão difícil. Não temos mais o que disputar, mas nos resta complicar a vida dos grandes”, disse Bala.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO