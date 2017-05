Princesa do Solimões goleia Rio Negro por 3 a 0 e se mantém no G-4

Em busca da permanência no G-4 do Campeonato Amazonense 2017, o Princesa do Solimões goleou o Rio Negro por 3 a 0, na tarde desta terça-feira (2), no estádio Gilbertão, em Manacapuru (88 km distante da capital). O Tubarão do Norte quebrou uma série indigesta de quatro partidas sem vitórias, somou 20 pontos e reassumiu a vice-liderança da competição atrás do Nacional.

Com 18 pontos conquistados, o Rio Negro caiu para a quarta colocação e pode deixar o G-4, em caso de provável vitória do Fast sobre o lanterna e já rebaixando matematicamente, São Raimundo.

Os gols ocorrem somente no segundo tempo. Foram às redes, o atacante Branco aos sete minutos, o meia-atacante Marinelson marcou o seu e retornou de contusão ao melhor estilo com um gol aos 32 e o meia Randerson fechou o placar aos 36.

Pela décima terceira rodada da primeira fase do estadual, as equipes de Princesa do Solimões e Rio Negro voltam a campo no próximo sábado (6), na capital amazonense. Às 15h, o Galo duela o clássico “Rio-Nal” na Arena da Amazônia. O Tubarão visita o São Raimundo, às 18h, no estádio da Colina.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO