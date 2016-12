Princesa do Solimões estreia na Copa do Brasil de 2017 contra Internacional/RS

Um sorteio realizado nesta quinta-feira (15) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2017.

O atual vice-campeão do campeonato amazonense, Princesa do Solimões estreia contra o Internacional, de Porto Alegre/RS. Já o Fast encara o Vila Nova, de Goiânia/GO.

A edição de 2017 marcará diferenças em relação aos anos anteriores, a principal na primeira fase. Nela, o confronto será em jogo único, sempre na casa do time com pior colocação no ranking na CBF. Em contraponto, o time visitante terá a vantagem do empate. As datas ainda não estão definidas.

A segunda fase também será disputada em jogo único, mas com o mando de campo definido em sorteio e decisão de pênaltis em caso de empate.

A partir da terceira fase os confrontos terão duas partidas, sendo que 11 times só vão estrear nas oitavas de final. São eles os sete representantes do Brasil na Libertadores (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Grêmio e Chapecoense), o campeão da Série B (Atlético-GO), o campeão da Copa Verde (Paysandu) e o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz).

Veja o chaveamento completo

Chave 1

Sport x CSA-AL

Sete de Setembro-MS x River-PI

Boavista-RJ x Ceará-CE

Uniclinic-CE x Portuguesa-SP

Chave 2

Rio Branco-AC x Figueirense

Gurupi-TO x Londrina-PR

Comercial-MS x Joinville-SC

São Raimundo-PA x Fortaleza-CE

Chave 3

Volta Redonda-RJ x Cruzeiro

São Francisco-PA x Botafogo-PB

Atlético-AC x América-MG

Murici-AL x Juventude-RS

Chave 4

Globo-RN x Fluminense

Sinop-MT x Salgueiro-PE

Santo André-SP x Criciúma-SC

Altos-PI x CRB-AL

Chave 5

Princesa dos Solimões-AM x Internacional

Friburguense-RJ x Oeste-SP

Guarani-CE x Náutico

São José-RS x Sampaio Corrêa-MA

Chave 6

Caldense-MG x Corinthians

Brusque-SC x Remo-PA

Desportiva-ES x Avaí

URT-MG x Luverdense-MT

Chave 7

Campinense-PB x Ponte Preta

Rondoniense-RO x Cuiabá-MT

Itabaiana-SE x Goiás-GO

São Raimundo-RR x Boa-MG

Chave 8

Santos-AP X Vasco

Fast-AM x Vila Nova-GO

Luziania-DF x Vitória-BA

Anápolis-GO x Bragantino-SP

Chave 9

Vitória da Conquista-BA x Coritiba

Ferroviária-SP x Asa-AL

Sergipe-SE x Bahia-BA

São Bento-SP x Paraná-PR

Chave 10

Moto Club-MA x São Paulo

PSTC-PR x Ypiranga-RS

Ceilândia-DF x ABC-RN

Audax-SP x América-RN

FolhaPress