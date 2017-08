Princesa do pop: Anitta estará em Manaus no ‘Balada Loka’ em setembro

Anitta canta “Loka” com a dupla Simone e Simaria – Divulgação

A Fábrica de Eventos realiza no dia 4 de setembro, o show “Balada Loka”, no Podium da Arena da Amazônia e vai trazer a artista pop brasileira mais bem-sucedida do momento: Anitta. A cantora promete trazer o repertório que tem dominado as paradas de sucesso brasileiras e do mundo.

Anitta tem investido atualmente na carreira internacional. Seu hit mais recente é “Paradinha”, gravado em espanhol, na cidade de Nova York. No entanto, o produtor Major Lazer lançou a música “Sua Cara”, que conta com os vocais da artista e da drag queen em ascensão Pablo Vittar. O clipe já tem mais de 45 milhões de acesso.

Ela também já colaborou com a rapper australiana Iggy Azalea em “Switch” e há informações que ela possa vir a trabalhar com Justin Bieber e Fergie. Uma das músicas que deve estar inclusa no setlist do show aqui em Manaus é a canção “Loka”, parceria com Simone e Simaria. A carreira de Anitta é repleta de hits, desde 2013, quando ela despontou com “Show das Poderosas” em 2013.

Biografia

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, é uma cantora, compositora, atriz e dançarina brasileira que começou cantando funk e hoje é a musa da música pop. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de março de 1993.

No ano de 2009, ela começou a publicar vídeos, em seu canal no YouTube, realizando versões , dançando e conquistando vários fãs.

Em 2011, ela foi convidada pelo produtor Batutinha para fazer alguns testes após este conhecer um de seus vídeos. Após ser aprovada, ela assinou com a Furacão 2000. No mesmo ano, lançou sua primeira canção nas rádios do Rio de Janeiro, o single promocional – Eu Vou Ficar. Com a ajuda do produtor Batutinha, ela decidiu colocar mais uma letra t no nome.

Em junho de 2012, Kamilla Fialho, vendo uma apresentação no palco de Anitta, resolveu a empresariar pagando uma multa de duzentos e vinte e seis mil reais que a gravadora exigia para liberar a cantora. Sem gravadora, Kamilla pagou R$ 40 Mil para gravar o clipe de – Meiga e Abusada.

Em janeiro de 2013, com o sucesso no Rio de Janeiro, rendeu um contrato com a gravadora Warner Music. A canção Meiga e Abusada entrou no top dez das músicas pedidas das rádios brasileiras. Em maio do mesmo ano, a canção foi incluída na trilha sonora da telenovela Amor à Vida da Rede Globo.

Depois ela criou a coreografia – quadradinho, que fez muito sucesso nas coreografias dos grupos de funk. O primeiro álbum de estúdio intitulado Anitta, foi lançado no dia 06 de junho de 2013. O videoclipe da canção de trabalho, – Show das Poderosas, teve grande repercussão na mídia no mês de maio de 2013, isso contribuiu fazendo com que o vídeo se tornasse o mais visto no Youtube Brasil, ultrapassando 10 milhões de visualizações naquele mês.

A dupla sertaneja também vai ser uma das atrações do Balada Loka – Divulgação

Balada Loka

Além da cantora, que iniciou carreira internacional recentemente, a dupla sertaneja Simone e Simaria e o duo de DJs JetLag também se apresentam na capital amazonense durante o mesmo evento. O “Balada Loka”é uma realização da Fábrica de Eventos.

As irmãs Simone e Simaria já são consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Com o forró e uma batida pé de serra misturada com as principais tendências da música, as cantoras vêm construindo uma sólida carreira, com intensa agenda de shows por todo o Brasil. O sucesso da dupla é creditado à energia e irreverência em cima do palco.

O primeiro destaque nacional veio como backing vocals do cantor Frank Aguiar, quando Simaria entrou para a banda com apenas 14 anos. Mais tarde, Simone juntou-se à irmã e, durante sete anos, Simone e Simaria foram conquistando o público ao lado de Aguiar. A partir de 2012, a dupla começou a investir na carreira independente.

Em 2015, elas conseguiram visibilidade e sucesso de público com o DVD Bar das Coleguinhas, o segundo na carreira da dupla. O material foi gravado em Fortaleza em 12 de novembro de 2014, com as participações de Wesley Safadão, Tânia Mara e Gabriel Diniz. Em 2016, a dupla lançou o terceiro DVD na cidade de Goiânia, com a participação das duplas Bruno e Marrone e Jorge e Mateus.

JetLag

Formado pelos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso, o duo JetLag se propõe a provocar mudanças no funcionamento do organismo com a sua música, assim como a condição a que se referem se autointitulando. Eles já apresentaram em diversas pistas do Brasil e também internacionalmente e prometem criar agito e euforia capazes de desorientar o público temporalmente.

Como adquirir

Os ingressos poderão ser adquiridos no estande da Fábrica, localizado no Amazonas Shopping. Quem possui o cartão VIP Card pode obter as entradas por um preço promocional.

Para adquirir o VIP Card é preciso se dirigir ao estande e preencher um formulário com os seus dados pessoais. É necessário pagar uma taxa de R$ 9,99 para a confecção do cartão. Pelo menos valor, pago mensalmente, os clientes têm direito a 10% de descontos nos ingressos de shows produzidos pela empresa, com direito a entrada exclusiva nos shows, guichê exclusivo no ponto de vendas da Fábrica, brindes, entre outros benefícios.

