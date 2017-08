Prince do Boi comemora 20 anos de carreira com show no Teatro Amazonas

Amo do Boi Caprichoso, cantor relembrará principais sucessos em apresentação no Teatro Amazonas – arquivo/Pessoal

Com repertório diversificado que vai de toada de boi-bumbá a samba-enredo, o cantor Herland de Souza Pena, conhecido como Prince do Boi, comemora 20 anos de carreira no próximo dia 20, com um show especial no Teatro Amazonas, às 20h.

A apresentação contará com a participação de nomes como Klinger Araújo, Arlindo Júnior, Robson Júnior, além da bateria da Escola de Samba Vitória-Régia, que dividirão o palco com o artista nas mais de

duas horas de show.

O Prince do Boi começou a carreira nos anos 1990, ao lado de cantores consagrados da música local. Entre 2007 e 2009, defendeu as cores azul e branco no Festival Folclórico de Parintins como item Amo do Boi, posto que voltou a assumir este ano.

O artista também atuou como intérprete da escola de samba Vitória Régia por sete anos. Segundo ele, o repertório para a apresentação comemorativa ainda não foi totalmente fechado, mas seus principais sucessos estarão presentes na lista final, incluindo composições de sua passagem pelo grupo ‘Atrassamba’.

“Prevejo colocar em torno de trinta músicas para relembrar minha trajetória. Parando pra pensar, há muitas músicas importantes que não podem passar em branco. Já passei por outros gêneros como o samba, mas foi no boi onde me encontrei. Por isso, canções como ‘Vento Norte’, ‘Coração da Montanha’ e ‘Amazônia Livre’ estão confirmadíssimas”, adianta o artista.

Duas décadas

Ao analisar a caminhada de duas décadas como representante da música local, Prince do Boi afirma que o último ano foi um dos mais marcantes de sua carreira.

“Desse tempo todo de carreira e de muito amor pelo Festival Folclórico de Parintins, esse ano foi, com certeza, o mais emblemático pra mim. Muito por conta do trabalho em equipe para fazer as apresentações e da vitória em si. Fiquei muito feliz por ter virado item do boi que amo”, revela, recordando a conquista do boi-bumbá Caprichoso.

Com o boi azul e branco, Prince participou de eventos culturais, festivais, feiras nacionais e internacionais. Em shows, o artista levou a cultura de Parintins para diversos lugares do mundo, como Portugal, Suíça, Alemanha, Aruba, Venezuela, além de vários estados brasileiros.

O show

Canto da Mata, Arlindo Jr, David Assayag, Sebastião Jr, Márcia Siqueira e Lucilene Castro são artistas já conhecidos das duas torcidas “bovinas” que já, durante esse ano, registraram shows no palco do Teatro Amazonas.

Dessa vez, as cortinas do mais famoso ponto turístico do Amazonas se abrirá para Prince do Boi comemorar junto com amigos e fãs os 20 anos de carreira.

Os ingressos para a apresentação comemorativa estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone: (92) 99118-5506 ou (92) 99206-6142.

Colaborou Igor Lucas