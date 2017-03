Primos são presos por roubo a coletivo no Tarumã

Os primos Anderson Araújo da Silva, 18, e Lucas Araújo Mourão, 18, foram presos na manhã desta terça-feira (21), suspeitos de roubar os passageiros e a cobradora do ônibus da linha 444. O fato ocorreu na rua Paraíso, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com Cabo Alean de Souza, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial patrulhava a via, quando o motorista do coletivo deu várias vezes luz alta em direção deles. A partir da sinalização, os policiais militares fizeram a abordagem e prenderam em flagrante Anderson e Lucas.

Com a dupla foi encontrado um simulacro de arma de fogo, três telefones celulares, e outros pertences roubados. Todos os materiais, assim como uma quantia em dinheiro de R$134,00 em espécie foi recuperada e devolvida a cobradora do coletivo.

O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Enquanto a dupla vai responder por roubo e ficará à disposição da justiça.

Com informações da assessoria