Primos são mortos em disputa pelo tráfico de drogas no Novo Aleixo

Dois primos foram mortos nesta sexta-feira (14), em diferentes horários, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a suspeita da motivação dos crimes é o envolvimento dos dois com o tráfico de drogas.

Ainda conforme a Polícia Civil, Alef Pinheiro dos Santos, 23, foi morto por volta das 1h30 da madrugada, com três tiros, nas proximidades das ruas Icaraima e Itarãna. Os disparos atingiram a cabeça, axila e o braço direito da vítima.

A DEHS informou que a informação que a morte dele foi resultado de um acerto de contas. Alef teria uma rixa com um homem identificado apenas como ‘Boneco’. A delegacia informou também que os dois já haviam tentado matar um ao outro anteriormente.

Moradores do Novo Aleixo contam que chegaram a ouvir os disparos, mas não sabiam detalhes da situação.

Já Daniel Stanley Franco Nery, 23, foi assassinado por volta das 6h30 da manhã, em um local próximo ao do outro crime, na travessa 83. Segundo a Polícia Civil, ele foi agredido com facadas e golpes de pedaços de madeira por várias pessoas em uma possível disputa por pontos de tráfico de drogas.

Familiares e amigos velaram os dois homens juntos, em um estabelecimento localizado na rua 81. Na ocasião, a maioria dos convidados disse que desconhecia as causas dos crimes.

“Não sei a causa. Nada o que falar vai trazer ele de volta. Deixar a Justiça de Deus agir”, disse a esposa de Alef, Adriane da Silva, 24.

Os casos serão investigados pela DEHS.

Manoela Moura

EM TEMPO