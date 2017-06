Primeiro suspeito de matar PM se entrega na Delegacia Geral

Marcos Neves Serra, 19, é o primeiro suspeito de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, 34, a comparecer na delegacia para prestar depoimento. Serra se apresentou junto com outras duas mulheres, que não têm relação com o crime, na tarde desta quarta-feira (31). Ele é um dos três homens que tiveram as imagens divulgadas como participantes do assassinato do militar.

Segundo o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, várias equipes têm saído às ruas em busca dos envolvidos.

“Não apenas o DRCO, mas várias equipes da polícia tem procurado os responsáveis por este crime, em diferentes endereços”, disse a autoridade.

Polícia Civil, Militar e a Inteligência da Secretaria de Segurança continuam investigações com objetivo de esclarecer toda a situação.

Enterro



Portilho foi enterrado, também nesta tarde, em uma cerimônia de aproximadamente uma hora realizada no Cemitério São João Batista, em Manaus. A despedida ao PM aconteceu com honras militares e muita emoção entre os presentes.

Autoridades, oficiais militares, amigos e parentes se reuniram em meio a centenas de curiosos, para acompanhar o último adeus à Portilho.

Buscas

As buscas pelo militar começaram nas primeiras horas de sábado (27), logo após sua esposa dar falta do marido. Ele saiu para trabalhar na sexta-feira (26) à noite, não chegou ao destino, nem retornou para casa.

Durante quatro dias, equipes intensificaram a procura pelo soldado, que foi encontrado morto e enterrado em uma invasão localizada nos fundos do sítio Vovó Maroca, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Raphael Sampaio

Em Tempo