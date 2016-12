Primeiro-ministro japonês anuncia visita histórica a Pearl Harbor

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou nesta segunda-feira (5) que visitará no final do mês Pearl Harbor, por ocasião de uma visita ao Havaí para uma reunião com o presidente americano Barack Obama.

Ele será o primeiro chefe de governo japonês a visitar a base naval norte-americana atacada pelo Japão em 7 de dezembro de 1941, ato que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Abe permanecerá no Havaí nos dias 26 e 27 de dezembro.

“Eu irei visitar Pearl Harbor com o presidente Obama. Será uma visita para consolar as almas das vítimas”, disse Abe à imprensa.

A viagem ao Havaí acontece após uma visita de Obama a Hiroshima, a cidade japonesa destruída pela primeira bomba atômica lançada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial.

A ida de Obama a Hiroshima havia provocado especulações sobre uma eventual viagem de Abe a Pearl Harbor.

Akie, esposa de Abe, viajou a Pearl Harbor em agosto e escreveu em sua página do Facebook que havia depositado flores no USS Arizona Memorial.

Há 75 anos, aviões japoneses atacaram a base americana e mataram mais de 2.400 soldados e civis.

Em duas horas, o ataque surpresa afundou ou danificou quase 20 navios da frota do Pacífico e destruiu 164 aviões.

Folhapress