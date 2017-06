Primeiro lote de restituição do IR vai injetar R$ 25 milhões no Amazonas

De acordo coma Receita Federal o segundo lote de restituição tem previsão der ser disponibilizado a partir de 17 de julho – Divulgação

No primeiro lote da restituição da Receita Federal, previsto para iniciar a partir de 16 de junho, 13,713 mil contribuintes do Amazonas terão direito ao valor total de R$ 27.646.936,96 em todo o Estado. Os primeiros beneficiados serão os contribuintes idosos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e também quem entregou mais cedo a declaração. A Receita Federal distribuiu a liberação dos créditos em sete lotes, que vão de junho a dezembro deste ano.

Todos os contribuintes que estão com sua declaração em dia e correta podem ser beneficiados pela restituição. Inicialmente, segundo a Receita Federal, são liberados os créditos para o quantitativo de contribuintes de que trata o artigo 69-A da lei nº 9.784/99, que trata dos contribuintes idosos ou com alguma deficiência e quem entregou mais cedo a declaração.

A Receita Federal informou, ainda, que o segundo lote de restituição tem previsão der ser disponibilizado a partir de 17 de julho, a liberação do terceiro lote está marcada para 15 de agosto, o quarto no dia 15 de setembro, o quinto no dia 16 de outubro, o sexto no dia 16 de novembro e o último lote tem previsão para ser liberado em 15 de dezembro.

Será necessário que o contribuinte acompanhe constantemente a situação de sua declaração. O órgão explicou que, assim que a declaração é enviada ao sistema, o cruzamento dos dados é processado e realizado em poucas horas e, caso existam inconsistências no documento, como números errados ou omissão de informações, é imediatamente retida em malha fina.

Herderson Martins

EM TEMPO