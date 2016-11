Primeiro dia do Enem em Manaus é marcado por clima de tranquilidade

O número de candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas subiu 26,3%, se comparado ao ano passado. Este ano, 212.656 pessoas respondem, neste sábado (5) e domingo (6), às 180 questões de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagem e Códigos e Matemática, além da redação.

Nas escolas do estado, os portões abriram às 10h e fecharam às 11h e a aplicação do certame é prevista para ser iniciada após 30 minutos do fechamento dos portões, mas, apesar dos costureiros atrasos de candidatos, o clima do primeiro dia da realização das provas do Enem 2016 foi de tranquilidade. Apesar da diminuição da frota de ônibus da cidade nos últimos dias, o fluxo de transporte coletivo foi considerado normal pelo Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Já precavidos pela notícia da frota de transporte menor, muitos usuários utilizaram outros serviço de locomoção como táxis e mototáxis para chegarem até o local das provas. A estudante Ana Caroline Laor, 18, que pretende uma vaga no curso de fisioterapia, não encontrou dificuldades em chegar ao local. “Foi bem tranquilo. Fui trazida pela minha família. O movimento nas ruas era intenso, mas normal”, relatou.

O também estudante Marcos Benjamin da Silva, 17, também não encontrou dificuldades no trajeto para o Centro. Candidato ao curso de direito, Marcos optou por vir a pé da Zona Centro-Sul da cidade. “Achei melhor do que enfrentar trânsito”, contou. Também aspirante ao curso de direito, o autônomo Michael Lee optou pelo transporte coletivo para chegar ao local de prova, o Colégio Brasileiro D. Pedro II. “Não notei falta de transporte pelo caminho. Acho que está tudo normal”, disse.

Unção inusitada

Uma das principais recomendações do Ministério da Educação (MEC) aos candidatos do Enem para o dia da prova é a utilização de canetas esferográficas de material transparente e na cor preta. Mas, uma situação inusitada chama a atenção de quem vai prestar o exame em um dos locais situados na avenida Joaquim Nabuco, Centro da cidade: a caneta ungida.

A ambulante Marina Soares, de 51 anos, é ‘figurinha repetida’ para quem estuda no prédio, mas em dias de realizações de outros certames, como o Enem, ela atrai olhares de curiosos ao fazer o anúncio do produto para a realização da prova.

“Desde pequena sirvo à Deus e sei que é Ele quem me dá o poder de abençoar as canetas com meu óleo ungido”, disse a ambulante que vende cada caneta no valor de R$ 1. Segundo ela, a fé de quem a compra faz com que as graças sejam recebidas enquanto o comprador estiver de posse do objeto.

Juliana Pereira, 16, comprou uma caneta ungida e, questionada se foi para ter sorte nos dias do Enem, a estudante sorriu e disse que não. “Tenho fé, mas acho que cada um é responsável por fazer sua parte. Estudei para conseguir uma boa nota e entrar no curso que eu quero, que é Medicina. Não quero correr o risco de não me deixarem usar a caneta que trouxe porque não é transparente”, explicou a jovem.

Sobre o Enem

A edição de 2016 do Enem tem, no total, 8.627.248 candidatos inscritos. As provas acontecem neste sábado (5) e domingo (6) em 1.727 municípios. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) na próxima quarta-feira (9). As notas do desempenho individual do candidato ainda não têm data para serem divulgadas.

Rosianne Couto

Com informações de Fred Santana