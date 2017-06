Primeiro dia de indígenas venezuelanos em abrigo é de adaptação

Os imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao, que estavam acampados no viaduto de Flores, na Zona Centro-Sul, foram transferidos na tarde da última quinta-feira (1º), para um prédio do Serviço de Acolhimento Institucional e Adultos e Famílias, localizado na Zona Leste de Manaus. Na manhã desta sexta-feira (2), funcionários da prefeitura realizaram a limpeza e o serviço de arborização no local onde os venezuelanos estavam.

De acordo com a diretora de arborização e paisagismo da Secretaria Municipal de Meio Sustentabilidade (Semmas), Rosemary Bianco, no local está sendo realizado a recomposição da cobertura vegetal da área, que foi degradada com o acampamento dos indígenas.

“Ontem quando chegamos, os venezuelanos ainda estavam aqui. Havia muito lixo, a área estava bastante degradada, mas, por determinação do prefeito, nós começamos a realizar o processo de recuperação, e já foram plantadas 33 árvores mais 400 mudas ornamentais e 300 metros de grama”, afirmou a diretora.

Segundo o autônomo Edilson Brito, de 42 anos, que mora próximo ao local, os indígenas acordavam muito cedo e, logo em seguida, as mulheres e as crianças saíam para pedir dinheiro e homens ficavam cuidando do acampamento.

“Os homens lavavam as roupas sujas e aprontavam a comida, isso era todos os dias. Muitos carros paravam aqui e traziam contribuições como roupas, alimentos, utensílios de higiene, colchões e até dinheiro”, relatou Edilson.

Ainda de acordo com a diretora da Semmas, o trabalho de recuperação do local onde os indígenas estavam deve durar aproximadamente uma semana, pois, a área está inclusa dentro do projeto da prefeitura “Arboriza Manaus”.

Adaptação dos indígenas

No total, em Manaus existem 550 indígenas cadastrados no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, localizado na Rodoviária de Manaus. De acordo com a coordenadora do posto, Francisca Elizabete, na manhã desta quinta-feira (2), desembarcou na cidade mais 14 indígenas que foram encaminhados para o novo abrigo – que tem capacidade para atender 300 pessoas.

“O plantão é realizado diariamente para controlar a entrada e saída de indígenas na rodoviária. Acredito que nos próximos dias vão chegar mais imigrantes na cidade. Isso porque muitos vão até a Venezuela apenas buscar familiares”.

A tradutora da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seas), Geisy Rodrigues, que acompanha a rotina dos imigrantes, explicou que a adaptação dos indígenas no prédio, na zona Leste de Manaus, está em processo de reconhecimento do ambiente e que no grupo, ao todo, existem três líderes.

“Eles costumam ficar em cada espaço dividido por família, que não pode ser separada. A organização interna da tribo já veio adaptada, pois, isso foi feito quando eles ainda estavam lá no viaduto. A questão de hierarquia funciona assim, quem chegou primeiro a Manaus é considerado o líder geral”, relatou a tradutora.

Geyse ressalta que a liderança dos caciques no local é marcante e tudo é decidido por eles. Quando estão ausentes, dois assistentes são responsáveis por representar a tribo. Até o fim da próxima semana, serão entregues cinco quartos que comportam 20 redes para famílias com o número maior de crianças. ⁠⁠⁠⁠

Elias Pedroza

EM TEMPO