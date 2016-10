Primeiro debate acontece na sexta na Rede Tiradentes

O primeiro debate político entre os candidatos Marcelo Ramos (PR) e Arthur Neto (PSDB) acontecerá nesta sexta-feira (7), no estúdio de rádio da Rede Tiradentes, das 8 às 10 horas e será mediado pelo jornalista Marcos Santos, que ficará responsável em conferir o cumprimento dos tempos de perguntas e respostas de Artur Neto e Marcelo Ramos.

Paralelo a este encontro, os prefeituráveis já estão com suas agendas de campanha prontas e algumas estreadas, irão participar dos debates políticos nas emissoras de televisão e instituições, nesta semana e nas próximas.

De acordo com o proprietário da rádio e televisão Tiradentes, o jornalista Ronaldo Tiradentes, o debate seguirá o modelo internacional (EUA), de temas livres e sem perguntas do mediador. Cada candidato terá a liberdade de fazer qualquer pergunta para o adversário, e única regra será apenas o limite de tempo para cada candidato. “A expectativa é de que a temperatura suba, visto que será uma das maiores oportunidades de um confronto direto entre os prefeituráveis no segundo turno”, conforme Ronaldo.

A emissora Band Amazonas, realizará o seu debate na próxima sexta-feira (14), a partir das 21h30. O programa terá entre 1 hora e 30 minutos a duas horas de duração. De acordo com editora chefe e apresentadora do Band Cidade, Rosimara Silva, o debate será divido em quatro blocos, sendo que a maioria terá perguntas entre os candidatos com temas livres. O mediador será o mesmo do debate anterior, o jornalista Otávio Ceschi Júnior.

Arthur e Marcelo confirmaram presenças, através dos seus representantes que estiveram presentes na emissora para assinar as regras do debate. Rosimara destaca que caso haja ausência de algum prefeiturável, o debate será transformado em uma entrevista de 30 a 40 minutos.

A Rede Amazônica será a última a realizar o debate, entre Marcelo e Arthur, no dia 28 deste mês. De acordo com a gerente de jornalismo, Ercilene Oliveira, o mediador será o mesmo do debate do primeiro turno, o jornalista Heraldo Pereira, que mediará o debate que terá cerca de 1 hora e 15 minutos de duração, contendo mais espaço para perguntas de temas livres, entre os candidatos.

“Os representantes dos dois candidatos, confirmaram que vão estar presentes. É provável que o debate possa ser mais curto, por conta da campanha que se encerrará as 00h. Por isso estamos esperando da central Globo, para definir qual horário iremos começar o debate, ” disse.

As emissoras Em Tempo e Acrítica afirmaram que ainda não possuem nada previsto ou definido. O presidente do Comitê de Combate ao Caixa 2, o advogado Carlos Santiago, afirma que ainda não há nenhum planejamento para a realização de um debate pela Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB).

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO