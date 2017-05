Primeiro caso de febre amarela de 2017 é registrado no Amazonas

O primeiro caso de febre amarela silvestre em 2017 no Amazonas foi registrado na última terça-feira (9), no município de Autazes, ( a 113 Km da capital). Confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). A informação aponta que um adolescente de 14 anos, do município de Autazes (a 113 a Km da capital) foi diagnosticado com a doença, no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a assessoria, o paciente já foi liberado da unidade e segue recebendo atendimento ambulatorial em Autazes.

Conforme a FVS, todas as unidades de saúde da capital e do interior estão abastecidas com a vacina contra a febre amarela. Segundo o órgão por ser uma doença endêmica no Amazonas, já é esperado que surjam casos anuais. Em 2016, foram registrados dois casos da doença no Amazonas, sendo um em Manacapuru e o outro em Itapiranga.

Sintomas da Febre Amarela:

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela.

