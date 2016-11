Primeira rodada do Campeonato Paulista de 2017 deve ser adiada

A Federação Paulista de Futebol (FPF) já estuda a possibilidade de adiar o início da Série A1 do Campeonato Paulista de 2017 em uma semana. Inicialmente marcado para 29 de janeiro, o torneio deverá começar agora no final de semana seguinte (4 e 5 de fevereiro).

Tanto é que a entidade não divulgou a tabela da competição, o que era para acontecer na última terça-feira (29). De acordo com o Estatuto do Torcedor, a tabela tem que ser disponibilizada com dois meses antes do início do torneio.

A FPF, inclusive, já entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber a possibilidade da mudança no calendário. Caso a competição seja adiada em uma semana, é provável que o calendário de outros estaduais e do Campeonato Brasileiro também sejam alterados.

O pedido para o adiamento do início do Campeonato Paulista é porque a última rodada do Campeonato Brasileiro foi postergada em uma semana e terminará agora no dia 11 de dezembro em virtude do acidente aéreo que vitimou 19 jogadores da Chapecoense, além de diretores e membros da comissão técnica do clube. No total, 71 pessoas que morreram.

Na terça-feira, a FPF divulgou as tabelas das Séries A2 e A3, que também começam no dia 29 de janeiro -dentro do prazo do Estatuto do Torcedor.

Luiz Cosenzo

Folhapress