Primeira parcial aponta Arthur Neto com 35% dos votos em Manaus

Com 67,52% das urnas apuradas em Manaus, o candidato à reeleição Artur Neto (PSDB) está na frente com quase 247 mil votos. O segundo colocado é o candidato do PR, Marcelo Ramos, com 173.680 votos, seguindo pelo candidato Serafim Corrêa com 77.119.

O início da apuração começou com atraso. Com esse resultado, até o momento, teremos o segundo turno na capital amazonense.

Manaus possui 1.257.126 eleitores. Desse total, 29.500 foram brancos e 47.431 nulos, cerca de 6,12% do total do eleitorado. As informações foram atualizadas às 17h40 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).