Primeira parcela do 13º vem aí e economista da UEA dá dicas de como fazer bom uso do dinheiro

A parcela correspondente a 30% do 13º Salário do servidor público estadual, prevista para ser liberada nos próximos dias 29 e 30 de junho, é uma boa saída para a quitação de dívidas. Esta é a orientação do coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Neuler de Almeida. O adiantamento irá alcançar aproximadamente 100 mil servidores e injetar R$ 95 milhões na economia local.

Para quem possui dívida, o melhor conselho é pagá-la. Se possível, renegocie-a priorizando as contas de menor prazo de quitação. “Dívidas de curto prazo precisam ser prioridades no pagamento, como compras parceladas de lojas de departamento, e as de longo prazo podem ser renegociadas, como as de um imóvel ou veículo”, aconselha o coordenador do Nepe.

Se não tiver dívida e a decisão do trabalhador for por investir o extra, uma boa opção são os títulos públicos. “Caso queira usar o seu dinheiro em aplicações, faça investimentos em letras do Tesouro Nacional”, orientou.

Para quem pode e deseja comprar, o bom mesmo é comprar a vista, principalmente se tiver desconto. Pesquisar de uma loja para outra pode render boa vantagem. Se a compra for a crédito é bom ter cuidado com as facilidades de pagamentos em diversas parcelas, pois elas podem esconder juros que levam o produto a custar até o dobro.

Serasa

O adiantamento do 13º pelo Governo do Amazonas vai injetar R$ 95 milhões na economia local. Com esses recursos, a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) estima que 5% dos servidores públicos saiam do banco de dados de negativados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA.

“Quando se trata de servidor público não encontramos um elevado índice de inadimplentes em nossa base de dados, quando comparado com os débitos em empréstimos consignados. Mas acreditamos que, além da quitação de dívidas, o consumo possa também trazer um incremento nesse período”, avaliou o vice-presidente da CDL- Manaus, Antonio Kizem.

