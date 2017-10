Shopping do Tururi agita 5 mil em Manaus e marca encerramento da primeira noite

Abrindo a primeira das nove noites, o esquenta para o Boi Manaus 2017 animou, aproximadamente, 5 mil pessoas na noite deste sábado (14), segundo dados da Polícia Militar, na avenida do Samba, ao lado do Sambódromo, na Zona Centro-Oeste da capital. O evento é promovido pela Associação Artistas do Boi Bumbá e aquece a programação para o 348º aniversário de Manaus.

Entre as atrações da noite estavam as barracas com comidas típicas variadas, assim como atrações infantis com diversos brinquedos, e um espaço reservado para que o público pudesse adquirir o tururi do seu artista favorito a partir de R$ 20.

Durante todos os dias, a programação inicia às 19h e vai até as 22h50 com cinco atrações diárias, conforme explica o coordenador da comissão artística, Fábio Casagrande. “Este ano a festa dos tururis está com uma roupagem nova, ampliando a entrada de novos artistas e aumentando as expectativas até o fim da semana”, diz.

Ao todo, são 28 atrações confirmadas para se apresentar até o dia 22 de outubro no palco dos tururis.

O evento também trouxe a novidade da troca de nome de Feira do Tururi para Shopping do Tururi. “Os artistas deste ano escolheram o novo nome e o local visando alcançar a diversidade de talentos que honram a cultura do boi bumbá em Manaus”, explicou o cantor de boi Bumbá, Arlindo Júnior.

A folia dançante das toadas

A 20ª edição marca a volta da festa para a avenida do Samba, lugar consagrado pelo histórico de folia do povo amazonense. A noite foi aberta com o boi Verde e Branco de Manaus, marcando presença na programação. Às 20h30 foi a vez de Davi Assayag tomar o palco e arrancar gritos da galera com direito a uma entrada triunfante com fogos de artifícios.

O coreógrafo do boi Garantido, Marcondes Cavalcante, revelou que “a toada está com uma equipe de dançarinos nova este ano. Tentamos mobilizar o máximo de pessoal novo para trazer a paixão de volta ao boi. Isso está muito apagado, recentemente”, afirma.

A dançarina do boi vermelho, Glayba Ribeiro, de 24 anos, é formada em Educação Física e tem menos de um mês dentro do time. “Vi eles ensaiando na academia onde trabalho e recebi o convite, um dia, para participar. Sou fan desde garotinha”, disse Glayba.

Por ser sua primeira vez no palco, ela conta que sentiu “frio na barriga por representar o boi”, mas lembrou que essa ansiedade faz parte.

O dançarino membro da Tropa do Caprichoso, Eric santos, de 23 anos, também se apresentou na primeira noite e explicou que faz parte da tropa caprichoso. “Danço desde criança. Aprendo os passos quase automaticamente”, brinca.

Mais de 30 policiais vindos das Companhias Interativas Comunitárias (Cicons), cavalaria, Batalhão de Choque e Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) garantiram a segurança da festa.

Confira a programação completa dos próximos dias do Shopping do Tururi:

15/10 (DOMINGO)

Boi-Bumbá Garanhão

Sebastião Junior

Canto da Mata

Carlinhos do Boi

16/10 (SEGUNDA)

Boi-Bumbá Brilhante

Fabiano Neves

Robson Junior

David Assayag

17/10 (TERÇA)

Carlos Batata

Israel Paulain

Arlindo Jr.

Boi-Bumbá Corre Campo

18/10 (QUARTA)

Helen Veras

Prince do Boi

Fábio Casagrande

Kamayurá

19/10 (QUINTA)

Klinger Araújo

Mara Lima

Edilson Santana

P.A. Chaves

20/10 (SEXTA)

Márcia Siqueira

Kuarup

Tony Medeiros

Carrapicho

21/10 (SÁBADO)

Cezar Pinheiro

Leonardo Castelo e Batucada

Junior Paulain e Marujada

Ricardo Lyra e Renato Freitas

22/10 (DOMINGO)

Todos os artistas

