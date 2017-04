Primeira noite de shows garante sucesso de público na Festa do Cupuaçu

Milhares de pessoas se concentraram na praça da Vitória para acompanhar os artistas que se apresentaram no primeiro dia da 27ª Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (distante a 117 KM de Manaus. O local ficou completamente tomado pelo público e permaneceu lotado até o fim dos shows, às 4h da madrugada.

Atração principal da noite, a paranaense Naiara Azevedo chegou à meia-noite e fez do público um grande coro ao cantar o hit “50 reais”. A cantora sertaneja, que faz seu primeiro show no Amazonas, declarou estar honrada de participar de uma festa tão tradicional do Estado. “É muito bom receber o carinho do povo de Presidente Figueiredo”, afirmou.

A programação da primeira noite ainda incluiu as apresentações de artistas regionais como o cantor Arlindo Júnior, que levou ao palco sucessos do boi-bumbá, além do sertanejo Eduardo Dornellas e da banda Official 80. Os shows também foram recebidos com alegria e empolgação. Durante a noite, ainda foi realizada a primeira etapa do concurso Rainha do Cupuaçu. As candidatas desfilaram e foram avaliados por um grupo de jurados. O júri contou com a participação da cunhã-poranga do boi-bumbá Caprichoso Brena Dianná.

Sucesso

Em entrevista à imprensa, o prefeito Romeiro Mendonça avaliou que o evento começou bem-sucedido. “Nossas estimativas estão se cumprindo. As pessoas compareceram em peso e já podemos considerar essa edição um grande sucesso”, ressaltou. Ele ainda lembrou a importância da festa para o município. “O legado cultural e econômico para o município é bastante significativo. Nosso comércio lucrará com esse grande acontecimento e a relevância cultural do evento está sendo reafirmada com a presença maciça do público”, disse.

