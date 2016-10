Primeira noite de Boi Manaus reúne 29 mil pessoas na Itaúba

Alusiva aos 347 anos do aniversário da capital amazonense, o Boi Manaus movimentou cerca de 29 mil brincantes conforme informou a Polícia Militar. Três trios elétricos movimentam os levantadores de toada, na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste. A festa iniciou às 18h desta sexta-feira (21) e deve terminar por volta das 3h da manhã. Nove atrações locais animam a noite.

Muitas famílias estiveram presentes. A operadora de caixa, Cristiane Nascimento, é moradora da avenida Itaúba e estava acompanhada do esposo e do filho de três anos. Para ela, o Boi Manaus na Zona Leste facilitou o ‘brincar de boi’ aos moradores daquela região.

“Todos os anos participamos da festa. Antes precisávamos brincar o Boi Manaus no Sambódromo, mas era do outro lado da cidade, agora a festa veio até nós da Zona Leste. Trazer a festa para a Itaúba foi uma ideia sensacional. Além disso, a segurança está nota dez e a festa está sendo maravilhosa’, disse.

E quem chegou cedo ganhou um presente do cantor Leonardo Castelo, que abriu a sequência de shows. Renato Freitas também foi uma das primeiras atrações. Ainda passarão pelo palco da Itaúba Márcia Siqueira, Prince do Boi, P.A. Chaves, Klinger Araújo, Tony Medeiros, Edilson Santana, Carlos Batata e Júnior Paulain.

Segurança

Segundo a Polícia Militar, 230 militares efetivos das Companhias Interativas Comunitárias, além do contingente da cavalaria, Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e Batalhão de Choque, estão fazendo a segurança da festa. A assessoria de comunicação da guarda municipal confirmou mais 40 homens em serviço. Cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e mais três viaturas do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) dão suporte ao evento.

Segunda noite

No sábado (22), na Ponta Negra, nos trios elétricos, será a vez do Grupo Carrapicho, Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Trio do Pop, que homenageia o cantor Arlindo Junior, Israel Paulain e a Batucada do Boi Garantido, David Assayag e a Marujada do Boi Caprichoso e Sebastião Junior.

No Anfiteatro, os bois Corre Campo, Brilhante e Garanhão encerram a segunda noite do Boi Manaus 2016 e prometem celebrar o ritmo regional do Amazonas com muita tradição, toadas, lendas e dança. A programação iniciará a partir das 19h.

Com informações da assessoria