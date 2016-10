Primeira noite de Boi Manaus dá início aos festejos do aniversário de Manaus nesta sexta

Os festejos para comemorar os 347 anos de Manaus começam nesta sexta-feira (21) com a primeira noite do Boi Manaus 2016. Os trios elétricos já se encontram na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da cidade, onde irão conduzir os artistas Leonardo Castelo, Renato Freitas, Márcia Siqueira, Prince do Boi, P.A. Chaves, Klinger Araújo, Tony Medeiros, Edilson Santana, Carlos Batata e Júnior Paulain. Os shows iniciam às 18h e seguem até às 2h55.

No sábado, os trios elétricos seguem para o complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, para a segunda noite. No local, se apresentarão, a partir das 19h, o grupo Carrapicho, Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Trio do Pop (em homenagem ao cantor Arlindo Junior), Israel Paulain e a Batucada do Boi Garantido, David Assayag e a Marujada do Boi Caprichoso e Sebastião Junior.

No anfiteatro também na Ponta Negra, os bois Corre Campo, Brilhante e Garanhão encerram a segunda noite do Boi Manaus 2016, e prometem celebrar o ritmo regional do Amazonas com muita tradição, toadas, lendas e dança. A programação, no sábado, inicia a partir das 19h e segue até a madrugada.

Ao todo, os dois dias de circuito terão quase 30 atrações.

Com informações da assessoria