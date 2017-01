Primeira manhã de 2017 tem sete acidentes em Manaus

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito em Manaus (Manaustrans) registrou pelo menos seis ocorrências de acidentes nas primeiras horas de 2017. Neste domingo (1º), um engavetamento com cinco carros deixou pessoas feridas na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Em outro acidente no mesmo bairro, uma mulher foi atropelada.

Um sétimo acidente, que ocorreu na avenida Curaçao, no Nova Cidade, Zona Norte, entre três carros, não foi atendido pelo órgão de trânsito.

Ponta Negra

Um carro, Renault Clio, parou no lado direito da via pública com problemas mecânicos, quando a motorista de um Citroen C3, tentou desviar e acabou capotando. Agentes de trânsito, os socorristas do Samu e a Polícia Militar foram acionados e estavam prestando atendimento a motorista do C3, identificada como Daniele Fernandes da Silva, 31, quando foram surpreendidos com mais uma colisão.

O motorista de um Gol, que vinha em alta velocidade, não conseguiu parar e bateu na lateral do veículo. Outro carro, que passava no momento da colisão, um Onix, e uma viatura da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram atingidos. Todos saíram correndo para o meio fio antes da colisão e evitaram um atropelamento coletivo. O motorista de um quinto carro conseguiu desviar dos veículos, mas acabou atingindo o canteiro central.

Atropelamento

Uma mulher, identificada como Carolina Alves, passou o Réveillon na Ponta Negra e nesta manhã, por volta das 9h40, ela foi atropelada por um Opala, de cor verde e placa JWG-6341, na avenida Coronel Teixeira, em frente ao Edifício Aruba.

A jovem tentava atravessar a via pública quando foi atingida pelo veículo. Ela apresentou pequenas lesões pelo corpo e foi socorrida para uma unidade da capital.

Colisões

Outras três colisões foram registradas na manhã deste domingo. Uma entre dois carros na avenida Torquato Tapajós com a Max Teixeira, na Cidade Nova, e a segunda ocorrência entre um ônibus do transporte público e um carro de passeio entre as avenidas Lóris Cordovil com B, no bairro Alvorada I, Zona Centro-Oeste. Não há informações sobre feridos. Os casos ocorreram por volta das 10h30 e 7h40 respectivamente.

O terceiro caso aconteceu às 6h40. Dois carros bateram e um deles subiu o canteiro central, da avenida Noel Nutels, na Zona Leste, e derrubou um poste de energia. Não houve feridos, apenas danos materiais, segundo o Manaustrans.

Capotamento

Um segundo capotamento aconteceu na avenida Humberto Calderaro, nas proximidades do Passeio do Mindú, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, também nesta manhã. Os agentes foram acionados e a assessoria do órgão não soube informar se houve vítimas lesionadas.

Fotos: divulgação/Manaustrans

Bruna Souza

Portal EM TEMPO