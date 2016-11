Primeira etapa do ‘novo’ HUGV será inaugurada nesta sexta com o dobro da capacidade física atual

A primeira etapa do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) será inaugurada na manhã desta sexta-feira (25). A solenidade contará com a presença do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares da Silva – representando o ministro da Educação, Mendonça Filho.

A estrutura que está sendo entregue tem 13 pavimentos que comportam Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centros cirúrgicos, central de material e esterilização, quatro andares de enfermaria, garagens e heliponto.

Todas as onze salas cirúrgicas possuem aparelhos de videocirurgia na nova estrutura. Além disso, um centro de imagem com aparelhos de endoscopia digestiva alta, colonoscopia; broncoscopia; equipamentos para ressonâncias magnéticas; tomografias computadorizadas; ultrassonografias; mamografias e aparelhos de raio-X nas modalidades fixo e telecomandado que somam R$ 25 milhões em equipamentos do hospital.

O atendimento na nova estrutura do HUGV vai contar com, aproximadamente, 950 profissionais, entre médicos, enfermeiros, e demais especialistas e colaboradores. A capacidade plena do hospital somente será atingida após a conclusão da segunda etapa da obra.

As obras do HUGV foram iniciadas em 2012 e custaram R$ 101 milhões, com 33 mil metros quadrados de área construída, já se contando com a segunda etapa, que foi orçadada em conjunto.

Atendimento

A partir do dia 16 de dezembro, o novo HUGV passa a atender à sociedade. Com a nova estrutura, o hospital será capaz de oferecer serviços de hemodinâmica, utilizados para identificar obstruções em artérias ou para avaliar o funcionamento do músculo cardíaco. Para iniciar o serviço, o hospital aguarda apenas a habilitação do Ministério da Saúde. Ao longo de 2017, além da clínica médica e cirúrgica, serão incorporadas as especialidades de pediatria e ginecologia. O novo HUGV será habilitado também em cirurgia oncológica.

Diferenciais

O aparelho de raio-X que utiliza comandos remotos e o heliponto para facilitar o transporte de pacientes do interior do Amazonas serão diferenciais importantes na nova estrutura do HUGV por serem pioneiros no serviço público do Estado.

Com informações da assessoria