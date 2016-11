Primeira etapa do Bolsa Universidade sai nesta sexta-feira

O resultado da primeira chamada do edital 2017 do Programa Bolsa Universidade (PBU) deverá ser anuncia na sexta-feira (18). A solenidade acontece a partir das 15h, no auditório Paulo Quintanilha, da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

No total, foram 43.761 inscritos pelo Portal do Candidato do programa. Nos próximos dois dias, a Espi, órgão que gere o PBU, vai fazer análise e cruzamento dos dados para gerar a lista de habilitados. O passo seguinte é a fase de recursos, que inicia no dia 21 e encerra no dia seguinte.

Já a entrega dos documentos comprobatórios dos estudantes selecionados acontece entre os dias 23 e 25 de novembro, totalizando três dias de processo. A entrega de documentos, na sede da Espi, é etapa obrigatória, sob pena de eliminação dos candidatos.

“O candidato que eventualmente for classificado mas não comparecer para a entrega de documentos é automaticamente eliminado do certame”, adverte a diretora-geral da Espi, Luiza Bessa Rebelo.

“Esta fase é importante para que o município garanta que as informações prestadas pelos candidatos são verdadeiras, assim o programa atende sua principal função, que é contemplar estudantes de baixa renda de Manaus”, afirma.

Documentos

Entre os documentos exigidos, de acordo com o edital, estão o comprovante de residência do candidato, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição. Além dos comprovantes de renda, também é obrigatória a apresentação da declaração de renda, que é emitida durante a inscrição. Pessoas com Deficiência (PcD) precisam apresentar, ainda, a versão original ou a cópia autenticada de laudo médico com o CID (Código Internacional da Doença), emitido por médico especialista credenciado ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

A entrega da documentação deve ser feita no horário de 8h às 17h, na sede da Espi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). A Escola fica localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3259, Bloco D – Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.