Primeira edição do MasterChef com profissionais tem final ao vivo nesta terça

Dayse Paparoto, 31 anos, de Mogi das Cruzes, e Marcelo Verde, paulistano de 27 anos, colocaram fogo na disputa do “MasterChef Profissionais” (Band) com uma série de provocações nos últimos episódios. E justamente os dois acabaram indo para a final. Nesta terça-feira (13), a partir das 22h, eles terão de provar na prática quem é o melhor. Apesar de a torcida on-line defender a humildade de Dayse, há quem aposte na superioridade de Marcelo na cozinha. O vencedor será anunciado ao vivo e levará o prêmio de R$ 170 mil.

“Não tem melhor nem pior, tem o tipo de cozinha de cada um. A Dayse faz uma cozinha mais clássica, sem muita criatividade, já o Marcelo pira mais. O problema é que ele é muito machista”, opina o cozinheiro Giovano Manetti, 35 anos. “Para a final, muita coisa pode acontecer. Por Marcelo ser muito prepotente, ele pode querer se arriscar em algo mais complicado, e a Dayse acabar ganhando”, opina o cozinheiro. “Outros candidatos também tiveram atitudes chatas, como o Dário, que já cumprimentou o Marcelo pela final antes de julgarem. Por esse motivo, pessoalmente, gosto da finalista. Ela é mais humilde.”

Para Raul Lemos, vice-campeão da segunda edição do reality, em 2015, o apoio do público é estimulante, mas não pode ser considerado um indicativo de quem levará o prêmio. “A Dayse tem muita torcida, mas torcida não ganha o “MasterChef”. Eu sei bem disso!”, ri. “Vence, acredito, quem é o mais criativo”.

Na final que vai ao ar amanhã, os competidores terão de preparar um menu degustação em oito passos, que serão divididos em duas etapas. Há entradas, pratos principais e sobremesas, entre outros pedidos. Tudo deve ser entregue em até duas horas e meia.

Cecília Padilha, que também passou pelo “MasterChef”, mas no ano de estreia do programa na Band, diz que é difícil julgar quem pode ganhar esta edição com profissionais. “Os competidores têm mais experiência e bagagem do que tínhamos e, até por isso, surgem mais conflitos. Eles têm estilos bem definidos e argumentos sobre cada decisão. Com os amadores, os chefs exigiam mais de quem tinha mais experiência. Já no programa atual, o nível é o mesmo.”

Fabiana Schiavon

Folhapress