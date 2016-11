Primeira-dama Melania Trump não mudará para a Casa Branca em janeiro

A futura primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, não se mudará para a Casa Branca, em Washington, assim que seu marido, Donald, assumir a Presidência dos Estados Unidos. Ela continuará morando em Nova York até que o filho mais novo do casal, Barron, de 10 anos, termine seu ano letivo na cidade. O período escolar nos EUA começa entre agosto e setembro e termina em maio ou junho.

A informação havia sido divulgada pela mídia nova-iorquina e foi confirmada pelo próprio Trump em entrevista neste domingo (20). Por sua vez, o novo presidente desmentiu que morará em Nova York e confirmou que se mudará para Washington a partir de 20 de janeiro, quando toma posse.

No entanto, ele ressaltou que tentará ir com frequência para seu apartamento na Trump Tower durante seu mandato. As informações são da agência Ansa.

Agência Brasil