Primeira-dama Elisabeth Valeiko receberá medalha de ouro na CMM

Foi aprovado com unanimidade na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o parecer favorável ao projeto de Decreto Legislativo (PDL) 030/2017, que concede medalha de ouro à primeira-dama do município, Elisabeth Pereira Valeiko, mulher do prefeito Artur Neto (PSDB). A honraria foi concedida a ela, devido aos reconhecimentos de serviços prestados à sociedade manauense.

Elisabeth Valeiko é formada em arquitetura e atualmente está no comando do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Antes de tornar-se primeira-dama, Elisabeth já prestava serviços sociais e filantrópicos à sociedade.

