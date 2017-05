PRF não registra morte nas rodovias do Amazonas durante feriados prolongados

Mesmo com a realização da Festa do Cupuaçu, no município de Presidente Figueiredo-AM, para onde milhares de pessoas deslocaram-se neste feriado prolongado, o balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que, durante a operação do Dia do Trabalhador, iniciada na última sexta-feira (28) e encerrada às 23h59 dessa segunda-feira (1), apesar dos 5 acidentes contabilizados, não houve registro de mortes nas rodovias federais do Amazonas.

Com esse resultado, a PRF fecha o ciclo de 3 feriados prolongados (Semana Santa; Tiradentes e Dia do Trabalhador) sem ter registrado nenhum acidente com vítima fatal nas rodovias federais amazonenses.

A PRF repetiu a estratégia utilizada nas últimas operações, valendo-se do planejamento de suas ações, pautado em dados estatísticos que indicaram pontos e horários de maior criticidade. Com base nesse panorama, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 4.000 veículos, tendo sido realizados 1.852 testes de alcoolemia, que resultaram em 60 autuações e 12 pessoas detidas por embriaguez ao volante.

O combate ao excesso de velocidade também foi intensificado durante os quatro dias de operação, por conseguinte, foram flagrados 240 condutores acima da velocidade máxima das vias. Outros 57 condutores foram autuados por terem realizado ultrapassagens proibidas.

Educação para o trânsito – Além do policiamento ostensivo, a PRF também promoveu ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Ao todo, 224 pessoas foram alcançadas nas ações de educação para o trânsito durante os quatro dias de operação.

