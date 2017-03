PRF flagra veículo a 167 km/h na BR-174

Neste domingo (26), durante fiscalização rotineira, realizada na rodovia BR-174, em Manaus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), utilizando o aparelho de radar portátil, flagrou veículo trafegando a 167 km/h, ou seja, com velocidade superior a 50% do limite permitido, que era de 100 km/h, o que caracteriza infração gravíssima (07 pontos), cuja penalidade é o pagamento de multa no valor de R$ 880,41, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Juntamente com a ultrapassagem indevida e a falta de atenção, a velocidade incompatível compõe o tripé de motivos responsável pela maioria dos acidentes graves (lesão grave ou ferido) ocorridos nas rodovias federais brasileiras.

A Polícia Rodoviária Federal vem intensificando a fiscalização com utilização do aparelho de radar nas rodovias federais do Estado do Amazonas, no intuito de inibir aqueles condutores que insistem em desrespeitar os limites de velocidade.

Com informações da assessoria