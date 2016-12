PRF entrega minuta de edital do concurso público até dia 30 deste mês

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) deverá apresentar minuta de edital de abertura de novo concurso público até o fim de dezembro. Em agosto deste ano, por meio da Portaria nº 2734/2016, um grupo de trabalho vinculado à Coordenação Geral de Recursos Humanos, foi formado com a finalidade de apresentar proposta de edital para provimento de cargos de policial rodoviário federal.

O grupo de trabalho é composto por cinco servidores da instituição, que tinham até o dia 30 de novembro, prorrogáveis por mais 30 dias, para finalizar os trabalhos. O prazo encerra no dia 30 deste mês. O concurso aguarda autorização para 2017.

Carreira policial

Quem pretende seguir carreira como policial rodoviário federal deve estar atento aos pré-requisitos, entre eles possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação de categoria ‘B’. O policial rodoviário federal trabalha em regime de 40 horas semanais.

Uma boa notícia é que, desde agosto desse ano, tramita na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 5865/2016 que propõe aumento progressivo para a categoria. Um policial rodoviário federal recebe hoje R$ 7.167,91, incluindo salário de R$ 6.719,91 e auxílio-alimentação de R$ 458.

Com a aprovação do projeto de lei, os servidores terão três reajustes, o primeiro em janeiro de 2017 para R$ 9.491,98, o segundo em 2018 com R$ 9.931,57 e o terceiro em R$ 10.357,88.

Jornal EM TEMPO