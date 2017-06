PRF apreende 417 veículos no Amazonas

Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversos veículos por infrações nas rodovias – Divulgação

No Amazonas, 417 veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período de janeiro a maio deste ano. De acordo com Pedro Alves, chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização (NPF) da PRF, a maioria dos casos em que os automóveis são apreendidos ocorre por infrações administrativas.

Condutores sem CNH, com irregularidade em insulfim, licenciamento atrasado e carros roubados foram autuados – Marcello Casal Jr/ABC

“A PRF trabalha com metas de fiscalizações nacionais, que são intensificadas nos feriados e períodos de maior fluxo deveículos nas rodovias. A razão mais frequente para um carro ser apreendido é por medida administrativa. Desse montante, 27 foram veículos que haviam sido tomados de assalto foram recuperados”, disse Pedro Alves.

Conforme Alves, as infrações mais comuns acontecem porque o condutor dirige sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com insufilm irregular, licenciamento atrasado, e a apreensão se dá mais por veículos roubados.

Operação Corpus Christi

No primeiro dia de operação, a PRF fiscalizou 325 pessoas e veículos, também realizou 170 testes de alcoolemia e registrou 81 autos de infração. Nessa ação, que teve início na última quarta-feira (14), três pessoas foram detidas pela polícia.

Ainda segundo Alves, em período de maior fluxo de veículos, a PRF aumenta seu efetivo nas rodovias em 50% e intensifica as fiscalizações em locais e horários de maior incidência de acidentes.

Educação

Além das fiscalizações, a instituição faz ações preventivas para redução da violência no trânsito.

Bárbara Costa

EM TEMPO