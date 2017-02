Prevenção de DST é tema em campanha para cães e gatos

A Clínica Veterinária da Escola Superior Batista do Amazonas (CliniVet/ESBAM) realiza, nesta sexta-feira (17), a Campanha CarnavAU – Prevenção DST em PET com o objetivo de levar prevenção e combate a doenças em animais domésticos. Oferendo atendimento veterinário para cães e gatos, triagem, exame físico ginecológico, urológico, citologia aspirativa (exame para diagnóstico de TVT – Tumor Venéreo Transmissível) vacinação antirrábica e vermifugação.

O TVT é um tumor considerado uma neoplasia de células redondas da mucosa genitália externas de cães machos e fêmeas, com transmissão durante o coito (relação sexual) e contato direto por meio de toque de um animal para o outro.

A proposta da Campanha é alertar a causa do TVT a comunidade e seus tutores (donos), de qual formar proceder na prevenção da doença. Lembrando que os diagnósticos podem ser feitos por meio dos sinais clínicos e exames histopatológicos.

Para o coordenador de Medicina Veterinária, José Allan de Araújo o TVT é um tumor transmitido de cão para cão, com ou sem contato sexual. O professor alerta também sobre o risco dos cães saírem para rua, pois o maiores casos de TVT estão em animais que vivem em lugares onde existam cães em maioria e sem cuidados essenciais, pois o rico do animal contrair a doença é maior devido ao contato que provavelmente haverá entre eles.

“Dependendo do contato com o animal que possui a doença, o tumor surge geralmente na região genitália, podendo também aparecer em outros lugares do seu corpo. A melhor forma de prevenir o animal, é evitando que o mesmo tenha contato com outros de rua. O TVT é uma doença tratável através de quimioterapia com 1 (uma) dose a cada 7 dias durante 4 semanas, explicou o professor Allan “.

O evento é voltado para comunidade em geral, que pretendem levar seus cães ou gatos para uma consulta com um Médico Veterinário. Os serviços de atendimentos veterinários iniciarão a partir das 8h da manhã.

Com informações da assessoria