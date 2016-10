Prestes a gravar 2º DVD, Marília Mendonça faz convite aos leitores do EM TEMPO; veja vídeo

A cantora sertaneja Marília Mendonça chegou em Manaus, nesta quinta-feira (6), para ajustar os últimos detalhes da gravação do seu segundo DVD nacional, intitulado ‘Realidade’, que será gravado no próximo sábado (8), no Sambódromo.

Marília contou que escolheu a capital amazonense para sediar o evento após a apresentação que fez na cidade durante o ‘Festeja Manaus’, em julho deste ano. Ela disse que a energia do público manauense é diferente de outros lugares e que durante o show chegou a chorar duas vezes, algo que nunca tinha acontecido em suas apresentações.

“Eu já tinha ouvido vários comentários bons, no meio musical, sobre a cidade de Manaus. O local do show já foi algo que me deixou impressionada, toda a estrutura e as luzes. A minha interação com o público foi correspondida de forma maravilhosa, além da cidade e os passeios que fiz por aqui, tudo isso foram fatores que influenciaram na minha escolha. Cada dia que passa eu tenho certeza que fiz a escolha certa, não podia ter escolhido outro lugar”, comentou Marília.

Para abrilhantar a festa, a cantora goiana, de 21 anos, fez um convite especial aos leitores do portal EM TEMPO. Veja o vídeo:



No repertório, como de praxe, muita ‘sofrência’. A cantora afirma que as músicas seguem o mesmo estilo dos trabalhos anteriores. “ Nas canções nós mostramos a verdade das pessoas, sem máscaras, por isso o público se identifica muito. Quem nunca sofreu por um amor na vida ou com uma traição?”, questionou Marília sorrindo.

Além dos hits já conhecidos do público, várias músicas inéditas serão gravadas no DVD, adianta a cantora. “Vamos gravar músicas inéditas, que já soltamos para os fãs aprenderem. Isso foi algo diferente que fizemos, queremos que todo mundo esteja com as canções na ponta da língua”, comentou.

De acordo com ela, o show está recheado de surpresas, uma delas é a participação especial da dupla sertaneja Henrique & Juliano durante a gravação do DVD. “ Eles são minha parceria de vida. Nós vamos cantar uma música linda, que na verdade é continuação da canção ‘Flor e Beija-Flor’, vai ser maravilhoso”, comentou Marília.

Dona de hits como ‘Infiel’ e ‘Eu sei de cor’, a cantora e compositora Marília Mendonça, coleciona grandes sucessos na voz de outros artistas, a exemplo de ‘É com ela que estou’, cantada por Cristiano Araújo, e ‘Até Você Voltar’ e ‘Cuida bem Dela’, cantadas pela dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Estrutura

Para gravação do DVD de Marília Mendonça será usado aproximadamente 800 movie light, apenas para iluminação do público, desde a pista até a arquibancada. “Quem for ao show vai ver um espetáculo lindo, e talvez o maior que já foi feito no estado”, contou a empresária Bete Dezembro.

A empresária disse ainda que a responsabilidade de produzir o show é enorme, principalmente, se tratando de uma artista tão querida e conhecida no país todo. “É uma ansiedade grande, muita responsabilidade também, sabemos a dimensão do projeto e investimento. Estamos trabalhando para que tudo saia perfeito. No dia 8 de outubro, os olhos do país estarão todos voltados para Manaus”, comentou.

Esterffany Martins

Jornal EM TEMPO