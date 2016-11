Prestadores de serviço acusam prefeita de Iranduba de não cumprir acordo e prometem manifestação

Servidores da educação, transporte e saúde que prestam serviço para a prefeitura de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus) prometem realizar uma manifestação nesta terça-feira (8) na sede do município, devido ao atraso no pagamento dos salários, além de outras irregularidades.

O protesto está marcado para às 9h30, com a concentração no bairro Cidade Nova. Os manifestantes pretendem percorrer as principais vias da cidade até a sede da prefeitura.

De acordo com a delegada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Marcília Pizano Miranda, que está organizando o ato, os professores do município estão com os salários atrasados e as férias referente ao ano de 2015.

“Dos servidores da educação, só quem recebeu foram os professores, os demais estão há um mês sem receber os salários. Mas, em relação às férias de 2015, todos não receberam”, disse a delegada do Sinteam.

Ainda conforme Marcília, a prefeita do município, Madalena de Jesus, assinou um acordo com a categoria se comprometendo que iria iniciar a regularização do pagamento dos servidores em setembro, os dividindo seguindo as inicias de cada nome: os trabalhadores com as iniciais de A até L iriam receber no referido mês e os demais iriam receber em outubro. Entretanto, o acordo não foi cumprindo.

“Ela não cumpriu o acordo e depois, quando formos procurá-la, ela simplesmente não nos atendeu. A única pessoa que nos recebeu foi o novo secretário de finanças do município, mas ele informou que não podia nos dar nenhum posicionamento, pois tinha acabado de assumir a secretaria”, revelou a delegada.

Além dos salários dos profissionais da educação, o dos servidores da saúde também estão atrasados.

Outro problema é falta de merenda nas escolas e o transporte escolar. A situação da merenda tem resultado em aulas com horário reduzido. Alguns estudantes da área rural do município não estão indo para as aulas, pois o transporte escolar está parado há um mês, também devido à falta de pagamento.

“As escolas estão há mais de dois meses sem merenda escolar. Ao total, o município tem 72 escolas. Dessas, mais da metade estão liberando os alunos mais cedo por conta da falta da merenda. Os servidores do transporte escolar também estão sem receber há três meses e paralisaram os trabalhos e em decorrência disso os estudantes não estão indo para as aulas”, denunciou Marcília.

Procurada pela reportagem, a prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, informou que o pagamento dos servidores da educação não foi efetuado devido ao atrasado do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Mas, ela assegurou que, até o dia 10, deste mês, os salários dos profissionais da educação serão quitados, bem como os da área da saúde.

“Todos os municípios estão passando por dificuldades. O repasse do Fundeb atrasou e a arrecadação do município também caiu e tudo isso contribuiu para o atraso do pagamento dos servidores. Entretanto, o pagamento será efetuado no próximo dia 10. Em relação as férias, estou tentando pagar, mas a minha prioridade no momento é o salário e o décimo dos servidores. Até dezembro espero que tudo esteja normalizado”, disse Madalena de Jesus ao portal EM TEMPO, ressaltando que o atraso no repasse do Fundeb também é a causa para a falta de merenda escolar.

Sobre os atrasos no pagamento dos servidores do transporte escolar, a prefeita afirmou que os débitos foram quitados com a empresa que terceiriza o serviço. Ela alega que os empresários que não devem ter repassado o salário aos funcionários.

População

Moradores do município estão revoltados com o descaso que a cidade vem sofrendo. A dona de casa, Francinete Moreira Duarte, 37, que é moradora da comunidade do Lago do Cacau, zona rural de Iranduba, disse que as filhas estão sendo prejudicadas devido à paralisação do transporte escolar.

“Tudo isso é uma falta de respeito. Já estamos quase no fim do ano e os alunos estão sendo prejudicados. Tenho quatro filhas que estudam no distrito de Cacau Pirera e estão sem ir para a aula há duas semanas, pois dependemos do transporte escolar. A prefeita tinha que ter o mínimo de consideração com a população”, falou a dona de casa.

Outra moradora que está insatisfeita com a situação do município é a também dona de casa, Mayara Sena, 25. Segundo ela, além do descaso na educação, as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município estão sem remédios e sem materiais básicos como vacina, soro, atadura e seringa.

“Está tudo um caos, da educação à saúde. As UBS’s não têm remédios e nem material para fazer um curativo, estamos abandonados pelo poder público. As ruas estão cheias de lixo, pois a coleta não passa há mais de dois meses, porque também estão sem receber. Queremos um providencia imediatamente”, reivindicou a dona de casa.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO