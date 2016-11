Pressionado, Vasco precisa vencer Bragantino no interior paulista

Sem vencer há três rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de um triunfo contra o Bragantino para não se complicar na tentativa de retorno à elite em 2017. O duelo acontece neste sábado (12), às 16h30, em Bragança Paulista (SP), pela antepenúltima rodada da segunda divisão.

Antes favorito ao título da Série B, o Vasco caiu drasticamente de produção na reta final do torneio e, agora, o risco de permanência na segunda divisão por dois anos seguidos é real. Com 59 pontos, o Vasco tem a mesma pontuação do vice-líder Bahia e do Avaí, quarto colocado. O trio é seguido de perto por Náutico (57), CRB (55) e Londrina (54).

Somente os quatro melhores sobem para a Série A -o líder Atlético-GO, com 67 pontos, já está garantido na elite do Nacional em 2017. Para o técnico Jorginho, o Vasco nega relaxamento do time e se mostra confiante em uma arrancada nos três jogos finais da Série B.

“Eu não vejo minha equipe deixar de lutar, não vejo. Estamos lutando e trabalhando, mas as coisas não estão acontecendo”, disse, em referência ao decepcionante empate com a Luverdense por 1 a 1, na última rodada, em São Januário.

No interior paulista, o Vasco terá o retorno do volante Diguinho, que reforça a marcação no meio-campo ao lado de Bruno Gallo. O armador Douglas e o lateral Madson voltam ao time após suspensão.

No Bragantino, o time paulista ainda tenta evitar o provável rebaixamento à terceira divisão. Com apenas 32 pontos, a equipe é antepenúltima colocada e está cinco pontos atrás do Oeste, hoje o primeiro time fora da zona de queda.

Bragantino

Renan Rocha; Juliano, Lucas Rocha, Diego Sacoman e Fabiano; Edson Sitta, Everton Dias e Gabriel Nunes; Anderson Ligeiro, Vitor Hugo e Rafael Grampola. T.: Estevam Soares

Vasco

Jordi; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Bruno Gallo, Diguinho, Douglas e Nenê; Ederson e Thalles. T.: Jorginho

Estádio:

Horário: 16h30

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Folhapress