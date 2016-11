Pressão dos flanelinhas obriga debate na Câmara Municipal de Manaus

Mesmo a forte chuva da manhã de ontem não desmotivou os manifestantes da Associação de Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas (Aglevam) a se posicionar, em frente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), contra o projeto de lei nº 131/2014, do vereador Ednailson Rozenha (PSDB), que proíbe a atuação de ‘flanelinhas’ em locais públicos da cidade. A manifestação motivou uma audiência pública que será marcada hoje para oficializar o posicionamento da casa e decidir o futuro desses trabalhadores.

Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa aprovou parecer favorável à matéria, o que foi amplamente comemorado nas redes sociais pelo autor do projeto, Ednailson Rozenha. A expectativa é que essa matéria entre em votação no plenário na próxima semana, afirmou ontem o presidente interino da casa, vereador Hiram Nicolau (PSD).

Ele garantiu que, mesmo com o parecer favorável da CCJ, a audiência pública não altera o transcurso do projeto na casa e frisou que o debate com a sociedade “não adianta e nem arquiva” o processo. “O projeto de lei seguirá o tramite normal. Ele irá a plenário para aprovação ou não. Mas com o parecer favorável da CCJ pode ser que isso influencie a opinião dos vereadores”, adiantou. Nicolau afirmou que a situação não é simples. Isso porque, envolve um tema polêmico e que tem dividido opiniões nas redes sociais. “Estamos, agora, focados na questão do orçamento público. Temos que deixar amadurecer esse pensamento e que os parlamentares formem suas opiniões”, acrescentou.

Como trata-se de um projeto de lei de um vereador que não atuará na CMM no próximo ano (Rozenha não disputou a reeleição), o ideal é que a medida – que entrou em tramitação no mês de abril – seja votada até o final do próximo mês, caso contrário será arquivada. Mas, Hiram descartou a possibilidade de arquivamento. “Eu não tenho dúvida de que até o dia 31 de dezembro, o projeto já terá sido aprovado ou arquivado. Se não fosse votado era fácil subscrever que iria continuar do mesmo jeito. Temos que encerrar a pauta até a última sessão e os vereadores sabem da responsabilidade que eles têm nas mãos”, acrescentou.

Hiram Nicolau admite que a discussão envolve questões sociais porque há trabalhadores que estão procurando dar o sustento para suas famílias por meio da atividade. “Nós vamos dar andamento do projeto dentro do Regimento Interno, dentro dos prazos legais, para que possamos chegar a melhor conclusão ouvindo o lado dos trabalhadores”. No momento da audiência, o representante terá o direito de falar na tribuna e a apresentar o posicionamento.

Líder do prefeito na casa, Elias Emanuel (PSDB) e responsável pela viabilização da atividade da Aglevan, também admite que o tema é polêmico, mas que precisa ser discutido. Ao falar sobre o assunto, destacou que o prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) tem um direcionamento para esta questão e relembrou, que assim como foi feito como os camelôs, que foram retirados da ilegalidade e transformados em microempreendedores, o mesmo poderá ser feito pelos trabalhadores por meio do projeto Zona Azul, que integrará parte destes trabalhadores. “Esperamos que no ano que vem, o Zona Azul seja uma realidade no Centro e depois passe para o restante da cidade”, explicou Elias.

Autor da lei, Rozenha está confiante na aprovação da matéria e afirmou que a iniciativa vai de encontro com o que a sociedade pena. Ele assumiu que os manifestantes que foram à CMM são pessoas do bem, mas que a maioria é “delinquente”. “A intenção é avançar o PL para que seja aprovado neste ano. Como foi aprovada de forma unânime pela CCJ, a tendência é que seja aprovada em plenário também”. Ao falar sobre o “desemprego” destes flanelinhas, Rozenha disse que hoje há milhares de desempregados na cidade, mas que não estão extorquindo ninguém”, completou.

Prejuízos

O presidente de Aglevan, Henrique Santos, informou que a aprovação da matéria vai representar a perda de um “salário” em torno de R$ 1,5 mil que corresponde ao valor diário entre R$ 40 e R$ 50 em dias de bons lucros, o que impactaria no sustento das famílias. Ele diz que está acompanhando a tramitação da matéria na CMM e que a possível aprovação preocupou toda a diretoria da associação. “Viemos debaixo de chuva para que ele nos conheça, já que ele não é da nossa cidade, mas foi eleito pelo povo daqui”, informou, ao desafiar qualquer parlamentar que foi vítima de guardador.

Para ele proibir a atividade não é uma solução e, sim, fazer uma triagem para que os trabalhadores irregularidades, sem cadastro na associação, seja impedido de executar o serviço.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO